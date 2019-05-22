Кузьмина оценила выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19

«Что касается выступления российских биатлонисток в этом сезоне, то, как обычно, очень порадовала Катя Юрлова. Очень рады за мальчишек, виден потенциал, но видно, что предстоит ещё много совместной работы тренеров и спортсменов. После этого, думаю, результат получится ещё лучше. Там большие ресурсы, нужно научиться с ними работать», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.