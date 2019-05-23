Фийон-Майе: Бесит, когда после отличной гонки спрашивают про чужой допинг
Французский биатлонист Кентен
Французский биатлонист Кентен
«Я снимаю видео в интернете, пытаясь о себе
Что касается работы журналистов в принципе, то у меня нет к ним особых претензий. Раздражает лишь когда они слишком часто спрашивают о допинге. Что я могу им сказать нового, если о допинге я как раз таки из прессы и узнаю?
Самое ужасное интервью? Не было таких. Бесит, когда ты провёл отличную гонку, а к тебе подходят и задают больше вопросов о другом спортсмене, нежели о вашем результате", — цитирует
В прошлом сезоне французский биатлонист занял третье место в общем зачёте Кубка мира.