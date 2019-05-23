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23 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Блат в российском биатлоне ушел в прошлое». Веселый блиц Драчева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на вопросы, среди которых были как шуточные, так и серьезные.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Весь интернет облетела фотография с обнаженной мужской сборной Швейцарии. Если, условно, Евгений Гараничев и Антон Бабиков выложат что-то подобное, поставите лайк?

— Такому я лайки не ставлю.

— А в принципе были бы против такого?

— Каждый сходит с ума по-своему.

— Есть такая фраза: «Депутаты — слуги народа». Вы согласны с ней?

— Наверное, не знаю. Кто для народа работает, кто-то слуга народа.

— А вы?

— Я работаю для страны и в целом — на позитив.

— Лучший биатлонист в истории?

— Трудно сказать, их очень много. Если говорить по России, то я бы назвал Сергея Чепикова. Он выиграл вообще все: общий зачет Кубка мира, чемпионат мира и Европы, Олимпийские игры, еще и по юношам.

— У вас шесть детей. Подарки на Новый год выбирать тяжело?

— Очень легко. Они все маленькие, рады любым подаркам.

— Полумарафон сейчас сможете пробежать?

— Да. Но за сколько — не знаю.

— Продолжите фразу: если Большунов и Устюгов перейдут в биатлон, то…

— То Елена будет обижаться (смеется).

— Последняя книга, которую прочитали?

— У меня много интересных. Люблю историю, про жизнь римских императоров, нравятся высказывания великих людей.

— Слепцова и Зайцева в СБР — это реально?

— Теоретически, возможно. Просто нужно найти правильное применение нашим звездам, чтобы они эффективно работали.

— Продолжите фразу: блат в российском биатлоне…

— Ушел в прошлое (смеется).

— Какая у вас мечта в жизни?

— Направлений много. Мне нужно построить в деревне баню, чтобы потом прыгать прямо в озеро. Очень хочу хорошо воспитать детей, чтобы они были спортсменами. У меня большая мечта, чтобы команда завоевала в Пекине-2022 олимпийское золото.

— Оказавшись перед Родченковым, что вы ему скажете?

— Я его даже не знаю и не видел. Он негативная персона, явно не позитивная для нашей страны.

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