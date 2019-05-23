«Блат в российском биатлоне ушел в прошлое». Веселый блиц Драчева
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на вопросы, среди которых были как шуточные, так и серьезные.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на вопросы, среди которых были как шуточные, так и серьезные.
— Весь интернет облетела фотография с обнаженной мужской сборной Швейцарии. Если, условно, Евгений Гараничев и Антон Бабиков выложат
— Такому я лайки не ставлю.
— А в принципе были бы против такого?
— Каждый сходит с ума
— Есть такая фраза: «Депутаты — слуги народа». Вы согласны с ней?
— Наверное, не знаю. Кто для народа работает,
— А вы?
— Я работаю для страны и в целом — на позитив.
— Лучший биатлонист в истории?
— Трудно сказать, их очень много. Если говорить по России, то я бы назвал Сергея Чепикова. Он выиграл вообще все: общий зачет Кубка мира, чемпионат мира и Европы, Олимпийские игры, еще и по юношам.
— У вас шесть детей. Подарки на Новый год выбирать тяжело?
— Очень легко. Они все маленькие, рады любым подаркам.
— Полумарафон сейчас сможете пробежать?
— Да. Но за сколько — не знаю.
— Продолжите фразу: если Большунов и Устюгов перейдут в биатлон, то…
— То Елена будет обижаться (смеется).
— Последняя книга, которую прочитали?
— У меня много интересных. Люблю историю, про жизнь римских императоров, нравятся высказывания великих людей.
— Слепцова и Зайцева в СБР — это реально?
— Теоретически, возможно. Просто нужно найти правильное применение нашим звездам, чтобы они эффективно работали.
— Продолжите фразу: блат в российском биатлоне…
— Ушел в прошлое (смеется).
— Какая у вас мечта в жизни?
— Направлений много. Мне нужно построить в деревне баню, чтобы потом прыгать прямо в озеро. Очень хочу хорошо воспитать детей, чтобы они были спортсменами. У меня большая мечта, чтобы команда завоевала в Пекине-2022 олимпийское золото.
— Оказавшись перед Родченковым, что вы ему скажете?
— Я его даже не знаю и не видел. Он негативная персона, явно не позитивная для нашей страны.