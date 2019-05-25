Биатлонист Цветков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Источник: РИА "Новости"

Военную присягу в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» в последнюю субботу мая приняли 158 новобранцев из спортивных рот ЦСКА, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре,

Награду Цветкову вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, который пожелал 27-летнему спортсмену дальнейших успехов в карьере.

Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в его активе есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира — 2017/18 в Тюмени.

В минувшем сезоне спортсмен выступал на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе.

Наивысший результат — золото в эстафетной гонке в Оберхофе. В трех личных гонках Цветков не поднимался выше 24-го места и по итогам сезона не был включен в состав основной сборной России.

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