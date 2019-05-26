Шипулин победил на праймериз по довыборам в Госдуму

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«По Госдуме — с большим отрывом набирает голоса Шипулин. По предварительным данным, он набирает около 70%», — отметил первый заместитель председателя Заксобрания области Виктор Шептий.

Вакантное место в парламенте появилось после того, как избиравшийся по Серовскому одномандатному округу депутат Сергей Бидонько ушёл на пост вице-губернатора Свердловской области.