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26 мая, источник: Sport24

Шипулин: Буду стараться встретиться с каждым моим избирателем

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин, победивший на праймериз «Единой России» к довыборам в Государственную думу, пообещал, что постарается встретиться с каждым своим избирателем.

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Источник: Sport24

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на счетные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчетам за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка — главная мотивация для меня.

Вместе со мной в «праймериз» принимали участие еще четыре кандидата. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу.

За время подготовки к «праймериз» я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы.

Могу точно сказать: основой моей избирательной кампании станут встречи с людьми. Я буду стараться встретиться с каждым моим избирателем, — написал Шипулин «ВКонтакте».

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