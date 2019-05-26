Шипулин: Буду стараться встретиться с каждым моим избирателем

Источник: Sport24

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на счетные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчетам за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка — главная мотивация для меня.

Вместе со мной в «праймериз» принимали участие еще четыре кандидата. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу.

За время подготовки к «праймериз» я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы.