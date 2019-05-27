Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
27 мая, источник: ТАСС

Биатлонист Цветков намерен вернуться в сборную России и выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафетной гонке Максим Цветков, по решению тренеров не попавший в состав сборной на сезон-2019/20, намерен пройти осенний отбор и добиться права выступать на этапах Кубка мира и мировом первенстве в итальянской Антерсельве. Об этом Цветков в понедельник рассказал ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в активе 27-летнего спортсмена есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира — 2017/18 в Тюмени. В минувшем сезоне он выступал на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе. Наивысший результат — золото в эстафетной гонке в Оберхофе. В трех личных гонках Цветков не поднимался выше 24-го места и по итогам сезона не был включен в состав основной команды.

«Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона, — заметил Цветков. — Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна — отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Антерсельве».

Спортсмен признался, что сейчас его больше всего волнует вопрос, как будет проходить отбор в сборную. «Пока никакого регламента нет, скорее всего, он появится только в сентябре. И только тогда будет понятно, как и к чему готовиться. И это меня немного беспокоит, потому что в прошлом году все было понятно заранее», — сказал Цветков.

«Еще во время подготовки к прошлому сезону я чувствовал себя не совсем так, как обычно, — продолжил собеседник ТАСС. — Такое физическое состояние сказалось и на результатах отбора. Но к “Ижевской винтовке” мне удалось подойти в хорошей форме. Но потом, когда были пики формы, мне не удавалось стартовать, я очень много пропустил».

«В прошлых сезонах с декабря по март у меня постоянно были старты, а в последнем оказалось все по-другому. Сезон получился абсолютно разобранным, мне было непонятно, к чему готовиться. Не было никакой конкретики. Я считаю, что я контакт потерял с тренерами, и поэтому у меня ничего не получилось», — заключил Цветков.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее окно
«Бостон» начал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли с победы
Экс-тренер «Ювентуса» претендует на работу в «Барселоне»
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
СМИ: Покинув «Милан», Гаттузо возглавит другой клуб Серии A
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь