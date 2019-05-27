Биатлонист Цветков намерен вернуться в сборную России и выступить на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в активе 27-летнего спортсмена есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира — 2017/18 в Тюмени. В минувшем сезоне он выступал на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе. Наивысший результат — золото в эстафетной гонке в Оберхофе. В трех личных гонках Цветков не поднимался выше 24-го места и по итогам сезона не был включен в состав основной команды.

«Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона, — заметил Цветков. — Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна — отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Антерсельве».

Спортсмен признался, что сейчас его больше всего волнует вопрос, как будет проходить отбор в сборную. «Пока никакого регламента нет, скорее всего, он появится только в сентябре. И только тогда будет понятно, как и к чему готовиться. И это меня немного беспокоит, потому что в прошлом году все было понятно заранее», — сказал Цветков.

«Еще во время подготовки к прошлому сезону я чувствовал себя не совсем так, как обычно, — продолжил собеседник ТАСС. — Такое физическое состояние сказалось и на результатах отбора. Но к “Ижевской винтовке” мне удалось подойти в хорошей форме. Но потом, когда были пики формы, мне не удавалось стартовать, я очень много пропустил».