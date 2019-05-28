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28 мая, источник: ТАСС

Чемпионка мира по биатлону Коукалова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 28 мая. Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова приняла решение завершить карьеру. Об этом она написала в своем Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира в сезонах-2017/18 и 2018/19 из-за болей в икроножных мышцах, по этой же причине биатлонистка пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

«Пришло время перейти к другому этапу в моей жизни, — написала 29-летняя спортсменка. — В начале прошлого года я прервала свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Это было самое тяжелое время в моей жизни, и после этого я решила уйти из спорта. Все как-то собралось вместе, и я решила окончательно покончить с биатлоном».

Помимо двух золотых наград чемпионатов мира (2015, 2017), Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, также в ее активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В сезоне-2015/16 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.

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