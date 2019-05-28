Чемпионка мира по биатлону Коукалова объявила о завершении карьеры
ТАСС, 28 мая. Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова приняла решение завершить карьеру. Об этом она написала в своем Facebook.
ТАСС, 28 мая. Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова приняла решение завершить карьеру. Об этом она написала в своем Facebook.
Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира в сезонах-2017/18 и 2018/19
«Пришло время перейти к другому этапу в моей жизни, — написала 29-летняя спортсменка. — В начале прошлого года я прервала свою спортивную карьеру
Помимо двух золотых наград чемпионатов мира (2015, 2017), Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, также в ее активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В сезоне-2015/16 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.
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