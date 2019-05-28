Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов

Источник: РИА "Новости"

Ишмуратова одобрила решение экс-биатлониста Антона Шипулина пойти в политику. «Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? У него все должно отлично получиться», — отметила она.

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Олимпийская чемпионка также добавила, что Шипулин — образованный человек, который улучшит российский спорт.

В январе 2019-го завершивший карьеру Шипулин заявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.