Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
28 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Мои тапочки ржут в голос»: Губерниев высмеял чешскую биатлонистку

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в жесткой форме прокомментировал решение чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой прекратить выступление на высшем уровне.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Сочи объявила о завершении спортивной карьеры.

Читайте также
Коукалова уходит?Главный критик России может завершить карьеру

«Да, друзья! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

«Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец! Хотя нет, враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится: Тьфу на вас ещё раз!» — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо двух серебряных медалей на Олимпиаде в Сочи, Коукалова на протяжении карьеры завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды чемпионатов мира.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Побег из России: пять фигуристок, сменивших спортивное гражданство
Овечкин 'начистил лицо' форварду Чехии после матча за третье место
Золотой Заболотный, еврокубковый Аджоев и уверенный Кононов
Финал ЛЕ в Баку: Чех попрощается с футболом, Азар — с «Челси»?
Слуцкий — без Лиги Европы: «Витесс» проиграл решающий матч
Самого ценного игрока КХЛ не пригласили на закрытие сезона
Мостовой прокомментировал решение «Спартака» оставить Кононова
Два матча «Валенсии» в чемпионате Испании могли быть договорными
6 российских теннисистов вышли во второй раунд «Ролан Гаррос»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь