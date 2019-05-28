«Мои тапочки ржут в голос»: Губерниев высмеял чешскую биатлонистку

Во вторник двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Сочи объявила о завершении спортивной карьеры.
«Да, друзья! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой! Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
«Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец! Хотя нет, враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится: Тьфу на вас ещё раз!» — добавил он.
Помимо двух серебряных медалей на Олимпиаде в Сочи, Коукалова на протяжении карьеры завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды чемпионатов мира.