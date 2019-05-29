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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Коукалова: Поняла, что мнимые победы не делают меня счастливой

Двукратный призёр Олимпийских игр чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала решение завершить карьеру в 29 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Я осознала, что является настоящей ценностью для моей жизни, а что — нет. Внезапно я почувствовала радость, я была счастлива от того, что мне больше не надо выигрывать гонки. Обычные вещи стали приносить мне приятные эмоции. Я поняла, что мнимые победы не обязательно делают меня счастливой.

Я убеждена, что пришло время перейти к новому этапу в своей жизни. Я с нетерпением жду его.

Спасибо всем, без кого я не достигла бы таких результатов и не получила бы такого опыта. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни. Я хочу навсегда запомнить эти радостные моменты, — цитирует Коукалову Ceska Televize.

Коукалова — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2015/16.

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