Коукалова: Поняла, что мнимые победы не делают меня счастливой

Источник: РИА "Новости"

«Я осознала, что является настоящей ценностью для моей жизни, а что — нет. Внезапно я почувствовала радость, я была счастлива от того, что мне больше не надо выигрывать гонки. Обычные вещи стали приносить мне приятные эмоции. Я поняла, что мнимые победы не обязательно делают меня счастливой.

Я убеждена, что пришло время перейти к новому этапу в своей жизни. Я с нетерпением жду его.

Спасибо всем, без кого я не достигла бы таких результатов и не получила бы такого опыта. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни. Я хочу навсегда запомнить эти радостные моменты, — цитирует Коукалову Ceska Televize.