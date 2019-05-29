Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно

Габриэла Коукалова пополнила список биатлонисток, завершивших карьеру в расцвете сил.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Лидер женской сборной Чехии Габриэла Коукалова официально завершила карьеру в биатлоне. Олимпийского золота у нее так и не будет: Габи ограничилась двумя серебряными медалями Сочи, двумя чемпионатами мира и одним Большим хрустальным глобусом в 2016 году. Аналогия с недавно ушедшей Лаурой Дальмайер на поверхности, но чешка по сути уже давно не появлялась на соревнованиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Профессионально биатлоном она закончила заниматься в 27 лет, еще два года назад. Что интересно, совсем недавно Габриэла решила подразнить общественность возможным скорым возвращением. Оказывается, это был блеф в стиле футболиста Виктора Файзулина, который «возвращался» раз десять, а в итоге завершил карьеру после многолетнего отсутствия из-за загадочной травмы.

— Думаю, я устала от многолетних выступлений, поэтому мышцы давали мне сигнал через боль. Нужно было остановиться и набраться сил. Я сама удивлена, что все хорошо. И теперь я задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать и зарывать свой талант. Так что сейчас могу сказать: шансы на возвращение — 50 на 50, — рассказывала в апреле чешка.

В итоге оказалось не стыдно, и Габи достала лопату. Впрочем, талантов у нее много. И в откровенных фотосессиях снимается, и поет, и занимается дизайном, и книги пишет. В литературных произведениях рассказывает о сексе с 12-летним партнером, ненависти к себе со стороны партнерш по сборной и том, как посылала нижнее белье Яромиру Ягру. Точно не пропадет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у Коукаловой свой фонд помощи больным детям и даже так называемые воркшопы, ближайший из которых — 5 июня. А пока экс-спортсменка ради благотворительности продает одежду и аксессуары со своими поцелуями.

Биатлонисты выдыхаются — IBU разоряется

Последние события заставляют посмотреть на картину глобальнее. Если еще лет десять назад выступления биатлонистов до 35−40 лет были нормой, то теперь это скорее исключения. Оле-Эйнар Бьорндален, Халвард Ханеволд, Свен Фишер, Михаэль Грайс, Сандрин Байи, Андреа Хенкель — все уходили в возрасте за 30.

В нынешнем поколении мы все чаще видим, как биатлонисты сворачивают с трассы гораздо раньше. Коукалова фактически завершила в 27, Нойнер в 25. Обладательница Кубка мира шведка Хелена Юнссон — еще одна представительница этого «клуба 27», она покинула биатлон в этом возрасте. Можно было бы пнуть Габи напоследок и посмеяться над отсутствием у нее воли — но ведь и в России недавно произошел уход лидера сборной 31-летнего Антона Шипулина, и обстоятельства тоже были неоднозначными.

Вполне возможно, что прогресс биатлона, а вместе с ним и медицины изнашивает организм сильнее, чем это было раньше — но правду знают лишь врачи команд. Для Международного союза биатлонистов вряд ли это хороший знак. С одной стороны, быстрое обновление пелетона способствует интриге и рождению новых звезд, но с точки зрения капитализации выгоднее присутствие династий и «долгоиграющих» чемпионок. Коукалова уже раскручена и эффектна, и чтобы условной Виттоцци ее достать, потребуется немало времени. Очень показательна в данном случае потеря Нойнер — сродни потере элитных частей для армии, ее харизму было сложно переоценить.

Снова подозрения

Спортсменов часто не понять. Буквально на прошлой неделе о завершении карьеры сенсационно объявил 22-летний канадский олимпийский чемпион по шорт-треку Сэм Жирар, чудом выигравший золото в Пхенчхане. В своем прощальном письме он, к примеру, сослался на… то, что теперь путь до рыбалки у него занимает полтора часа, и приходится платить, а в свое родном поселке можно было закинуть удочку бесплатно и рядом с домом. Впрочем, даже это объяснение кажется более честным, чем дальмайеровско-коукаловское.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отношении Габриэлы подозрения в нездоровых причинах ее отсутствия также имелись.

— Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями. Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени. Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают. Конечно, мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами, — говорил перед Олимпиадой-2018 Гюнтер Бек, бывший биатлонист сборной Австрии и руководитель одного из частных медицинских центров.

Довольно однозначно выразился по поводу заявления Коукаловой и голос российского биатлона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что у Габриэлы были анорексия и булимия, но якобы они давно позади. Зато неоднократно высказывались мнения, что перед Олимпийскими играми чешской правдорубке «зарубили» возможность пользоваться терапевтическими исключениями. На это все мог влиять президент IBU Андерс Бессеберг, а у него были поводы обижаться на биатлонистку.

Чем чешка запомнилась — так это антидопинговой критикой России. Она не подала руку Бессебергу на одной из церемоний награждения за недостаточные усилия в борьбе с допингом, говорила, что «не верит никому в этой [российской] команде» и призывала лишить Россию флага на Олимпиаде 2018 года.

То ли это эффект пражской весны-1968, то ли обостренное чувство справедливости, но Коукалова стала одним из главных объектов ненависти многих российских болельщиков. И теперь наверняка в России многие вздохнут с облегчением. Хотя терять такую спортсменку в любом случае жаль. Пожелаем ей удачи. А главное — здоровья.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Полная готовность. Баку в ожидании финального матча Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова
Черышев выиграл трофей. Как российские легионеры провели сезон
Ефимова показала фото без купальника
Давид Луис ударил Игуаина в лицо перед финалом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь