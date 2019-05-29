Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно

Источник: Спорт-Экспресс

Лидер женской сборной Чехии Габриэла Коукалова официально завершила карьеру в биатлоне. Олимпийского золота у нее так и не будет: Габи ограничилась двумя серебряными медалями Сочи, двумя чемпионатами мира и одним Большим хрустальным глобусом в 2016 году. Аналогия с недавно ушедшей Лаурой Дальмайер на поверхности, но чешка по сути уже давно не появлялась на соревнованиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQda120h51-/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQda120h51-/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gabrielakoukalova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gabriela Koukalova</a> (@gabrielakoukalova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-13T17:11:04+00:00">13 Фев 2017 в 9:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Профессионально биатлоном она закончила заниматься в 27 лет, еще два года назад. Что интересно, совсем недавно Габриэла решила подразнить общественность возможным скорым возвращением. Оказывается, это был блеф в стиле футболиста Виктора Файзулина, который «возвращался» раз десять, а в итоге завершил карьеру после многолетнего отсутствия из-за загадочной травмы.

— Думаю, я устала от многолетних выступлений, поэтому мышцы давали мне сигнал через боль. Нужно было остановиться и набраться сил. Я сама удивлена, что все хорошо. И теперь я задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать и зарывать свой талант. Так что сейчас могу сказать: шансы на возвращение — 50 на 50, — рассказывала в апреле чешка.

В итоге оказалось не стыдно, и Габи достала лопату. Впрочем, талантов у нее много. И в откровенных фотосессиях снимается, и поет, и занимается дизайном, и книги пишет. В литературных произведениях рассказывает о сексе с 12-летним партнером, ненависти к себе со стороны партнерш по сборной и том, как посылала нижнее белье Яромиру Ягру. Точно не пропадет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hHb9EAOtCEw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у Коукаловой свой фонд помощи больным детям и даже так называемые воркшопы, ближайший из которых — 5 июня. А пока экс-спортсменка ради благотворительности продает одежду и аксессуары со своими поцелуями.

Биатлонисты выдыхаются — IBU разоряется

Последние события заставляют посмотреть на картину глобальнее. Если еще лет десять назад выступления биатлонистов до 35−40 лет были нормой, то теперь это скорее исключения. Оле-Эйнар Бьорндален, Халвард Ханеволд, Свен Фишер, Михаэль Грайс, Сандрин Байи, Андреа Хенкель — все уходили в возрасте за 30.

В нынешнем поколении мы все чаще видим, как биатлонисты сворачивают с трассы гораздо раньше. Коукалова фактически завершила в 27, Нойнер в 25. Обладательница Кубка мира шведка Хелена Юнссон — еще одна представительница этого «клуба 27», она покинула биатлон в этом возрасте. Можно было бы пнуть Габи напоследок и посмеяться над отсутствием у нее воли — но ведь и в России недавно произошел уход лидера сборной 31-летнего Антона Шипулина, и обстоятельства тоже были неоднозначными.

Вполне возможно, что прогресс биатлона, а вместе с ним и медицины изнашивает организм сильнее, чем это было раньше — но правду знают лишь врачи команд. Для Международного союза биатлонистов вряд ли это хороший знак. С одной стороны, быстрое обновление пелетона способствует интриге и рождению новых звезд, но с точки зрения капитализации выгоднее присутствие династий и «долгоиграющих» чемпионок. Коукалова уже раскручена и эффектна, и чтобы условной Виттоцци ее достать, потребуется немало времени. Очень показательна в данном случае потеря Нойнер — сродни потере элитных частей для армии, ее харизму было сложно переоценить.

Снова подозрения

Спортсменов часто не понять. Буквально на прошлой неделе о завершении карьеры сенсационно объявил 22-летний канадский олимпийский чемпион по шорт-треку Сэм Жирар, чудом выигравший золото в Пхенчхане. В своем прощальном письме он, к примеру, сослался на… то, что теперь путь до рыбалки у него занимает полтора часа, и приходится платить, а в свое родном поселке можно было закинуть удочку бесплатно и рядом с домом. Впрочем, даже это объяснение кажется более честным, чем дальмайеровско-коукаловское.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BM_68jXhwOX/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BM_68jXhwOX/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Sleduj je na Stories a Snapchat @adidas.cz spolu se mnou. Konec hlášení! #IAmPositiveEnergy #PureBOOSTX</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gabrielakoukalova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gabriela Koukalova</a> (@gabrielakoukalova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-19T16:40:12+00:00">19 Ноя 2016 в 8:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В отношении Габриэлы подозрения в нездоровых причинах ее отсутствия также имелись.

— Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями. Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени. Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают. Конечно, мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами, — говорил перед Олимпиадой-2018 Гюнтер Бек, бывший биатлонист сборной Австрии и руководитель одного из частных медицинских центров.

Довольно однозначно выразился по поводу заявления Коукаловой и голос российского биатлона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByA6MgDB2j2/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByA6MgDB2j2/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Были времена , когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой !!!! Потом она начала сходить с ума , странно себя вести , придумывать разные истории и врагов !!!! Перед тем , как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде , она тренировалась как ломовая лошадь !!!! Потом долгое время не выступала , затем решила вернуться , а сегодня и вовсе закончила со спортом !!!!! Внезапно девушка почувствовала радость от того , что ей не нужно выигрывать гонки !!!!! Я просто валяюсь от смеха !!!! Мои биатлонные тапочки ржут в голос !!!! И внезапно я почувствовал радость !!!! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец !!!! Хотя нет , враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки !!!!! Как грица : Тьфу на вас ещё раз !!!! ????????????????????????????????????????????? #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #габриэлакоукалова #всевранье #жухала #врушка #несмешитемоитапочки #тьфунавасещераз</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-28T17:14:28+00:00">28 Май 2019 в 10:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что у Габриэлы были анорексия и булимия, но якобы они давно позади. Зато неоднократно высказывались мнения, что перед Олимпийскими играми чешской правдорубке «зарубили» возможность пользоваться терапевтическими исключениями. На это все мог влиять президент IBU Андерс Бессеберг, а у него были поводы обижаться на биатлонистку.

Чем чешка запомнилась — так это антидопинговой критикой России. Она не подала руку Бессебергу на одной из церемоний награждения за недостаточные усилия в борьбе с допингом, говорила, что «не верит никому в этой [российской] команде» и призывала лишить Россию флага на Олимпиаде 2018 года.