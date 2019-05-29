Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно
Габриэла Коукалова пополнила список биатлонисток, завершивших карьеру в расцвете сил.
Габриэла Коукалова пополнила список биатлонисток, завершивших карьеру в расцвете сил.
Лидер женской сборной Чехии Габриэла Коукалова официально завершила карьеру в биатлоне. Олимпийского золота у нее так и не будет: Габи ограничилась двумя серебряными медалями Сочи, двумя чемпионатами мира и одним Большим хрустальным глобусом в 2016 году. Аналогия с недавно ушедшей Лаурой Дальмайер на поверхности, но чешка по сути уже давно не появлялась на соревнованиях.
Профессионально биатлоном она закончила заниматься в 27 лет, еще два года назад. Что интересно, совсем недавно Габриэла решила подразнить общественность возможным скорым возвращением. Оказывается, это был блеф в стиле футболиста Виктора Файзулина, который «возвращался» раз десять, а в итоге завершил карьеру после многолетнего отсутствия
— Думаю, я устала от многолетних выступлений, поэтому мышцы давали мне сигнал через боль. Нужно было остановиться и набраться сил. Я сама удивлена, что все хорошо. И теперь я задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать и зарывать свой талант. Так что сейчас могу сказать: шансы на возвращение — 50 на 50, — рассказывала в апреле чешка.
В итоге оказалось не стыдно, и Габи достала лопату. Впрочем, талантов у нее много. И в откровенных фотосессиях снимается, и поет, и занимается дизайном, и книги пишет. В литературных произведениях рассказывает о сексе с 12-летним партнером, ненависти к себе со стороны партнерш по сборной и том, как посылала нижнее белье Яромиру Ягру. Точно не пропадет.
Сейчас у Коукаловой свой фонд помощи больным детям и даже так называемые воркшопы, ближайший из которых — 5 июня. А пока
Последние события заставляют посмотреть на картину глобальнее. Если еще лет десять назад выступления биатлонистов до 35−40 лет были нормой, то теперь это скорее исключения.
В нынешнем поколении мы все чаще видим, как биатлонисты сворачивают с трассы гораздо раньше. Коукалова фактически завершила в 27, Нойнер в 25. Обладательница Кубка мира шведка Хелена Юнссон — еще одна представительница этого «клуба 27», она покинула биатлон в этом возрасте. Можно было бы пнуть Габи напоследок и посмеяться над отсутствием у нее воли — но ведь и в России недавно произошел уход лидера сборной 31-летнего Антона Шипулина, и обстоятельства тоже были неоднозначными.
Вполне возможно, что прогресс биатлона, а вместе с ним и медицины изнашивает организм сильнее, чем это было раньше — но правду знают лишь врачи команд. Для Международного союза биатлонистов вряд ли это хороший знак. С одной стороны, быстрое обновление пелетона способствует интриге и рождению новых звезд, но с точки зрения капитализации выгоднее присутствие династий и «долгоиграющих» чемпионок. Коукалова уже раскручена и эффектна, и чтобы условной Виттоцци ее достать, потребуется немало времени. Очень показательна в данном случае потеря Нойнер — сродни потере элитных частей для армии, ее харизму было сложно переоценить.
Спортсменов часто не понять. Буквально на прошлой неделе о завершении карьеры сенсационно объявил 22-летний канадский олимпийский чемпион по
В отношении Габриэлы подозрения в нездоровых причинах ее отсутствия также имелись.
— Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю
Довольно однозначно выразился по поводу заявления Коукаловой и голос российского биатлона.
Известно, что у Габриэлы были анорексия и булимия, но якобы они давно позади. Зато неоднократно высказывались мнения, что перед Олимпийскими играми чешской правдорубке «зарубили» возможность пользоваться терапевтическими исключениями. На это все мог влиять президент IBU Андерс Бессеберг, а у него были поводы обижаться на биатлонистку.
Чем чешка запомнилась — так это антидопинговой критикой России. Она не подала руку Бессебергу на одной из церемоний награждения за недостаточные усилия в борьбе с допингом, говорила, что «не верит никому в этой [российской] команде» и призывала лишить Россию флага на Олимпиаде 2018 года.
То ли это эффект пражской весны-1968, то ли обостренное чувство справедливости, но Коукалова стала одним из главных объектов ненависти многих российских болельщиков. И теперь наверняка в России многие вздохнут с облегчением. Хотя терять такую спортсменку в любом случае жаль. Пожелаем ей удачи. А главное — здоровья.