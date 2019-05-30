СБР не будет приглашать специалиста по заполнению антидопинговой системы. Почему это неправильно
Наши биатлонисты могут снова накосячить.
Наши биатлонисты могут снова накосячить.
После инцидента с Маргаритой Васильевой, которая не разобралась в системе АДАМС, дезинформировала
Тогда все поняли, что шуток не будет. В этот же момент у многих появились мысли о том, что вполне целесообразно назначить в сборной России человека, который будет тщательно следить за аккаунтами спортсменов, чтобы у них не было этих пресловутых флажков за пропуски
Руководители нашего биатлона долго ничего не говорили по этому поводу, но, видимо, новость все же дошла до них (пусть и с опозданием). Глава СБР Владимир Драчев дал понять, что приглашать в команду такого специалиста не собирается.
«Нет смысла усиливать штат сотрудников, которые отвечают за антидопинговую работу. Она ведется, и мы работаем на опережение: основные наши силы сосредоточены на том, чтобы вести обучение тренеров и спортсменов начиная с юношеского и юниорского возрастов», — сказал Драчев ТАСС.
Это, кстати, очевидное решение. Очередные траты на зарплаты никому не нужны. В СБР сейчас не сказать что много денег и спонсоров (теперь все уйдет на психолога). Но с другой стороны, наивно думать, что бесполезные обучающие семинары помогут спортсменам ответственно подходить к заполнению АДАМС. Сколько их уже было и сколько еще будет, но обязательно найдется
«Единственное, можно подумать над приглашением человека, который будет следить за системой, чтобы они не получали “флажки” за пропуск
Вот про детский сад Владимир Петрович очень своевременно заметил. Но нового детского сада не будет, ведь он уже давно существует в нашем биатлоне. Начиная с импульсивных высказываний руководства в адрес некоторых спортсменов, отсутствия организованности и полного раздолбайства самих биатлонистов, которые не могут сдерживать себя в тех же соцсетях.
В таком ясельном хаосе специалист по АДАМС чувствовал бы себя вполне нормально. Может, стал бы единственным взрослым человеком, спасающим карьеры безалаберным детям. Но видимо придется нашим биатлонистам выживать в жестоких условиях антидопинговых отчетов самостоятельно. За опытных не страшно, а вот что будет с молодыми — вопрос. Посмотрим, кто будет следующим в пополняющемся списке забывчивых. А очередной косяк наверняка случится. Тогда и можно будет спросить с СБР.