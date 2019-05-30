СБР не будет приглашать специалиста по заполнению антидопинговой системы. Почему это неправильно

Источник: Sport24

После инцидента с Маргаритой Васильевой, которая не разобралась в системе АДАМС, дезинформировала допиг-офицеров и теперь, скорее всего, получит дисквалификацию, за наш биатлон, да и спорт в целом, стало тревожно. Оказалось, что некоторые спортсмены просто забивают на АДАМС и особо не переживают за свою карьеру. Такая халатность, например, привела к годовой дисквалификации призеров чемпионатов России Максима Буртасова и Алексея Корнева.

Тогда все поняли, что шуток не будет. В этот же момент у многих появились мысли о том, что вполне целесообразно назначить в сборной России человека, который будет тщательно следить за аккаунтами спортсменов, чтобы у них не было этих пресловутых флажков за пропуски допинг-тестов.

Руководители нашего биатлона долго ничего не говорили по этому поводу, но, видимо, новость все же дошла до них (пусть и с опозданием). Глава СБР Владимир Драчев дал понять, что приглашать в команду такого специалиста не собирается.

«Нет смысла усиливать штат сотрудников, которые отвечают за антидопинговую работу. Она ведется, и мы работаем на опережение: основные наши силы сосредоточены на том, чтобы вести обучение тренеров и спортсменов начиная с юношеского и юниорского возрастов», — сказал Драчев ТАСС.

Это, кстати, очевидное решение. Очередные траты на зарплаты никому не нужны. В СБР сейчас не сказать что много денег и спонсоров (теперь все уйдет на психолога). Но с другой стороны, наивно думать, что бесполезные обучающие семинары помогут спортсменам ответственно подходить к заполнению АДАМС. Сколько их уже было и сколько еще будет, но обязательно найдется пара-тройка человек (и не исключено, что среди юниоров тоже), которые обязательно накосячат.

«Единственное, можно подумать над приглашением человека, который будет следить за системой, чтобы они не получали “флажки” за пропуск допинг-тестов, но, как мне кажется, это уже будет детским садом. Спортсмен и сам в состоянии нажать в интернете нужные кнопки», — подчеркнул Драчев.

Вот про детский сад Владимир Петрович очень своевременно заметил. Но нового детского сада не будет, ведь он уже давно существует в нашем биатлоне. Начиная с импульсивных высказываний руководства в адрес некоторых спортсменов, отсутствия организованности и полного раздолбайства самих биатлонистов, которые не могут сдерживать себя в тех же соцсетях.