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1 июня, источник: Sport24

Итальянского биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети. Имя пока не раскрывается

Под подозрение попадают все.

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Когда в самом начале биатлонного сезона на этапе Кубка мира в Хохфильцене к российской сборной нагрянула полиция, вряд ли кто-то из наших болельщиков верил, что мы сможем избежать нового скандала. Однако россиянам удалось доказать свою невиновность, хотя само обвинение в применении кровяного допинга не могло не запомниться. Вот что тогда говорил главный тренер Анатолий Хованцев:

— Нам объяснили, что у них якобы имеется переписка по ЧМ-2017 Реша и Бессеберга, из которой им стало понятно, что русская команда использовала допинг крови — насыщение крови кислородом. По окончании беседы полицейские сказали, что они приглашают спортсменов и тех, кто был в этом списке дать объяснения по этому поводу. Все спортсмены возмущены этим, потому что это однозначно никогда не использовалось, вопрос использования допинга крови уже давно не стоит.

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Тема с кровяным допингом стала потихоньку забываться, но на недавнем ЧМ по лыжным гонкам австрийская полиция не дала выйти на старт разделки пятерым лыжникам, один из которых и вовсе был пойман с поличным: полиция пришла к нему в номер именно в тот момент, когда лыжник переливал кровь.

Поводом для расследования стал документальный фильм «Жадность до золота — путь в допинговую ловушку», где австрийский лыжник Йоханнес Дюр (дисквалифицированный за допинг в 2014 году) рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов. Этого врача, которого зовут Марк Шмидт, также задержали.

В ходе дальнейшего расследования стало известно, что в системе доктора Шмидта находится 50−60 спортсменов, а за каждую проведенную процедуру немец получал от $4 тыс. до $12 тыс.

Недавно один из главных друзей российского спорта Хайо Зеппельт сообщил, что среди клиентов доктора Шмидта есть минимум один биатлонист. И назвал его национальность. На удивление, он не россиянин.

— По информации антидопингового отдела ARD, есть связь между представителем итальянского биатлона и применением кровяного допинга. Еще один человек подозревается в сотрудничестве с врачом из Эрфурта Марком Шмидтом.

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Как это часто бывает, имена станут известны лишь в самый последний момент, пока же болельщикам остается только гадать. В теории, допингистом может оказаться любой: как вчерашний юниор итальянской команды, так и чемпион мира — 2019 Доминик Виндиш.

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Ну, а нам остается только надеяться, что среди клиентов Шмидта не окажется русских. Мы только недавно начали свой долгий путь по возвращению в спортивную семью. И любой новый скандал принесет кучу проблем. Тогда вопрос об участии в ОИ даже под нейтральным флагом вряд ли вообще будет рассматриваться.

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