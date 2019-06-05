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16:49 (мск), источник: Sport24

Клопп мечтал познакомиться с Бьорндаленом. Норвежец приехал брать у него интервью

Но билетик на финал ЛЧ Уле не достался. В Англии не знают, кто он такой.

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Финал Лиги чемпионов назвали скучным и вялым, но обсуждали его все. И радостно было не столько за игроков, сколько за главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Немец наконец-таки выиграл свой первый трофей в качестве наставника мерсисайдцев.

Поздравляли с триумфом Клоппа тоже все кому не лень, но, пожалуй, больше остальных биатлонисты Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

«Что если эти кепки приносят удачу? Великий тренер, великая команда, с сильным командным духом! Чемпионы!» — написала Домрачева в инстаграме.

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Казалось бы, причем тут биатлон и футбол, но мужчины с недавних пор находятся в теплых дружеских отношениях. Да таких, что даже на чемпионской пресс-конференции имя Бьорндалена засветилось в вопросе одного из норвежских журналистов.

«Уле спрашивал меня, можно ли достать билеты на матч. Я переадресовал вопрос в клуб. Проблема в том, что люди в Англии понятия не имеют, кто такой Бьорндален. Не могу поверить в это. Мне приходится всем рассказывать. Один из самых знаменитых спортсменов мира, но в Англии об этом не знают. Было приятно встретиться с ним. Такие люди всегда вдохновляют. Думаю, мы сделали его болельщиком “Ливерпуля”. Это хорошо, нам нужны все», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Тренер «Ливерпуля», оказывается, давний поклонник Бьорндалена, да и биатлона тоже. Он неоднократно выражал свое восхищение титулованному норвежцу. Клопп признавался, что даже пробовал однажды себя в биатлоне, но далеко это дело не зашло.

«Для меня Бьорндален — один из лучших спортсменов в истории. Я очень уважаю этих парней за то, что они делают. Восхищаюсь ими и смотрю биатлон, когда есть такая возможность», — приводит слова Клоппа TV2.

Бьорндален уже давно не биатлонист и теперь вместо разъездов по этапам Кубка мира берет интервью у разных спортсменов. Телеканал TV2, где работает норвежец, владеет правами на английскую Премьер-лигу. По этой причине одним из героев стал Клопп. Встретиться с Бьорндаленом было его давней мечтой.

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«Когда я услышал о возможности встретиться, сказал: «Да, я хочу его увидеть. Где мы с ним можем встретиться?» На самом деле, он в списке людей, с которыми я хотел бы встретиться. Теперь можно вычеркнуть его. Это как повстречаться с боксером Мохаммедом Али. Бьорндален — это биатлон. Попробую объяснить англичанам: он как Франц Беккенбауэр, Пеле и Бобби Мур в одном лице. Он один из лучших спортсменов, которых я когда-либо видел. Он был выдающимся атлетом.

Быть так долго на вершине, когда молодые спортсмены, голодные до побед, гонятся за тобой, это невероятно. У него 13 олимпийских наград и более 40 медалей чемпионатов мира. Многие не смогут никогда завоевать и одной медали. То, что он раз за разом достигал этого, делает его особенным спортсменом, — сказал Клопп после интервью.

Разговор спортсменов длился три часа, и они сразу же нашли общий язык.

«Юрген оказался очень добрым, энергичным, и я горд, что познакомился с ним. Он настоящий, не пытается казаться кем-то другим — на экране он такой же, как в жизни», — рассказал о встрече Бьорндален в шоу «COMMANDOS».

А потом Клопп пригласил Бьорндалена и Домрачеву на тренировку команды.

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В детстве Бьорндален совсем не мечтал о карьере биатлониста и больше тянулся к футболу. До 14 лет норвежец даже фанател от «Ливерпуля», а потом все его мысли заняла винтовка, и любимчиков в футболе у Уле больше не стало. После встречи с Клоппом норвежец снова станет фанатом. Да еще и жену подсадил. Жалко, что билет на финал ему так и не достали.

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