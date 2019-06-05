Директор СБР не ждет, что IBU в июне рекомендует восстановить организацию

Заседание исполкома IBU состоится 6—7 июня , на нем будут заслушаны представители совместной рабочей группы по восстановлению СБР: временный антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен и член исполкома IBU Франц Штайнле.

«Не думаю, что на заседании будет принято решение рекомендовать конгрессу восстановить СБР. Они никуда не торопятся. Тем более вопрос о восстановлении СБР не входит в официальную повестку заседания, они всего лишь заслушают членов рабочей группы. И даже если члены исполкома сочтут, что у нас всё хорошо, они не будут выносить именно такое решение», — сказал Голиков РИА Новости.

Представители СБР не будут присутствовать на заседании, поскольку на данный момент никто из представителей России не может входить в состав руководящих органов IBU. О результатах заседания СБР будет оповещен официальным письмом. Голиков предположил, что решение будет «промежуточным».

«Они могут, например, констатировать, что всё хорошо. И раз критерии выполняются, то рабочей группе следует продолжить работу, готовясь к следующей встрече с нами. Она должна состояться в середине июля. Нас ознакомят с решением исполкома, прислав официальный протокол, а его они как-то небыстро пишут. Иногда две недели на это уходит, иногда больше», — отметил собеседник агентства.