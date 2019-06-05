Голиков: IBU обсудит наше предложение по финансам 6 июня

В декабре 2017 года статус СБР в международном союзе был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов. В сентябре 2018 года конгресс IBU проголосовал против заявки СБР на восстановление полного членства в организации. В мае исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил РИА Новости, что 8 из 12 пунктов дорожной карты IBU по восстановлению выполнены.

«Есть важная составляющая восстановления СБР — финансовая. Мы ее не успели обсудить, поскольку получили информацию за день до встречи с представителями IBU. На встрече решили, что подумаем и напишем в IBU письмо, в котором изложим позицию СБР по данному вопросу. Мы это письмо написали, направили в адрес рабочей группы. Завтра на исполкоме они изложат результаты встречи в Москве и ознакомят членов исполкома с нашим письмом. Соответственно, исполком решит, либо принять предложение СБР по финансам, либо откорректировать», — заявил Голиков.