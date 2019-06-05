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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Голиков: IBU обсудит наше предложение по финансам 6 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Денис Косинов. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на заседании в четверг обсудит предложение Союза биатлонистов России (СБР) по финансам, касающееся восстановления прав СБР в международной организации, заявил РИА Новости исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

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В декабре 2017 года статус СБР в международном союзе был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов. В сентябре 2018 года конгресс IBU проголосовал против заявки СБР на восстановление полного членства в организации. В мае исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил РИА Новости, что 8 из 12 пунктов дорожной карты IBU по восстановлению выполнены.

«Есть важная составляющая восстановления СБР — финансовая. Мы ее не успели обсудить, поскольку получили информацию за день до встречи с представителями IBU. На встрече решили, что подумаем и напишем в IBU письмо, в котором изложим позицию СБР по данному вопросу. Мы это письмо написали, направили в адрес рабочей группы. Завтра на исполкоме они изложат результаты встречи в Москве и ознакомят членов исполкома с нашим письмом. Соответственно, исполком решит, либо принять предложение СБР по финансам, либо откорректировать», — заявил Голиков.

«Все критерии либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения, если речь идет о том, что должно происходить в постоянном режиме. Например, дополнительное тестирование нельзя провести и забыть, это постоянный процесс», — подчеркнул собеседник агентства.

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