Гараничев отказался подписывать контракт с федерацией. Его не будет в команде?

Источник: Спорт-Экспресс

В апреле состоялось заседание правления Союза биатлонистов России (СБР). Среди прочего, на нем поднималась тема необходимости подписания договоров между спортсменами и федерацией, в котором будут прописаны обязанности обеих сторон. За введение договора руководители проголосовали единогласно. В том числе, экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который по-прежнему особенно тепло относится к спортсменам из своего бывшего региона.

Как стало известно «СЭ», к 1 июня соответствующий договор подписали все спортсмены, которые вошли в расширенный состав сборной. Все, кроме одного — 31-летнего тюменца Евгения Гараничева. Если до зимы все так и останется, это ставит под вопрос будущее призера Олимпийских игр в сборной России.

Стандартные требования

Что движет бронзовым призером Игр в Сочи — сказать сложно. Да, у него не самый простой характер, он не раз оказывался в разных нестандартные историях (только в прошлом сезоне сколько их было), но чем ему так принципиально не нравится абсолютно стандартное соглашение, если из-за него он готов поставить под угрозу свою карьеру, непонятно.

В распоряжение «СЭ» есть образец договора и, смеем заверить, никаких криминальных пунктов в нем нет. Наоборот все предельно просто. Если вкратце, то СБР обязуется обеспечивать спортсмену сборы, тренировку, экипировку; в случае необходимости, защищать в международных спортивных организациях и содействовать своевременной подаче документов для получения разрешения на ТИ. Спортсмен в свою очередь должен соблюдать дисциплину, не употреблять допинг, носить форму с нашивками спонсоров федерации, не продавать выданную экипировку и так далее. Однако Евгению что-то не понравилось.

Если до наступления зимы контракт Гараничевым подписан не будет, федерация теоретически может оставить титулованного биатлониста за бортом международных соревнований или применить к нему какие-то другие санкции. Ясность должна наступить уже в ближайшее время.

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Нуждов: нет смысла не подписывать соглашение, скорее наоборот

— Я могу подтвердить, что на сегодняшний день, контракт с СБР не подписал один спортсмен, — сказал вице-президент СБР Алексей Нуждов в интервью «СЭ». — Фамилию я называть не стану, потому что не думаю, что это решение окончательное.

— Что подразумевает личный контракт и почему его можно отказаться подписывать?

— Документ совершенно не секретный, мы отправили его на ознакомление всем членам сборной и тренерам еще в феврале. Но там содержатся некоторые персональные данные, поэтому пока без согласия спортсмена мы не можем его публиковать. Но в принципе, с нашей стороны никакого желания скрыть это соглашение нет. Суть там вполне стандартная: СБР оказывает содействие спортсмену, а тот, в свою очередь, выступает на соревнованиях и выполняет обязательства перед спонсорами. Это касается размещения логотипов на экипировке. Бюджет СБР открыт, список этих компаний известен.

— Спортсмены получают какой-то процент от контрактов СБР со спонсорами? Ведь они хотят участвовать в распределении доходов.

— Ну, а кто не хочет? (смеется). У нас в бюджете от спонсорских соглашений предусмотрены 6 миллионов рублей на этот год, которые в зависимости от результатов будут распределены между спортсменами. Есть конкретные суммы за конкретные места на конкретных соревнованиях. Много это или мало — можно рассуждать, но это ровно столько, сколько на сегодняшний день мы можем себе позволить. Например, на помощь регионам у нас запланировано чуть больше 10 миллионов. И в моем понимании, СБР не должен тратить на премирование топовых спортсменов больше, чем на поддержку регионов.

— Что будет со спортсменом, который откажется подписывать личный контракт? Его не возьмут в сборную?

— Я уверен, что до такого не дойдет, там нет смысла не подписывать, скорее, наоборот. Но если вдруг, это решение находится исключительно в компетенции Правления СБР. Представьте, что речь идет лично о вашей работе. Есть какие-то правила, работник их не исполнил, что делать в такой ситуации? Разные люди могут решать по-разному.

История с Гараничевым может быть недоразумением

Интересно, что главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев, Максим Кугаевский информацию Нуждова не подтверждает.

— Насколько я знаю, контракты пока не подписали не только Гараничев, но и некоторые другие спортсмены, — сказал Кугаевский. — Ничего страшного. Сейчас приедут на сбор и там со всем разберутся.

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Вообще, история с конфликтом по поводу дележа спонсорских доходов совсем не нова. В 2007—2008 годах дошло до того, что наши биатлонисты выступали с заклеенными скотчем спонсорскими логотипами. Протест против того, что спортсменам не выплачивают деньги с контракта, длился больше года. Президентом СБР тогда был Александр Тихонов, а капитаном протестующей команды — Сергей Рожков, ныне работающий в структуре СБР.

Спортсменов можно понять, ведь именно они составляют основной капитал любой федерации. Но в итоге получается, что федерация, пользуясь их успехами, заключает контракт со спонсором, обязует рекламировать ту или иную компанию, но сами спортсмены с этого ничего или почти ничего не имеют. Возникает резонный вопрос: а почему они должны соглашаться на такие условия?

Впрочем, в современном биатлоне такие вещи обычно жестко регулируются. Есть определенные места на форме и оружии, где каждый спортсмен может рекламировать своих личных спонсоров. Конфликтов на эту тему именно в биатлоне не было уже давно. Остается только надеяться, что история с Гараничевым — банальное недоразумение, которое уладится уже на ближайшем сборе. Иначе один из лучших биатлонистов страны может оказаться втянутым в историю, которая имеет мало общего непосредственно со спортом. А это вряд ли способствует идеальной концентрации, с которой у Евгения в прошлом сезоне и так были проблемы.