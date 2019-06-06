Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР. В этом соглашении прописаны обязанности обеих сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

«Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область», — сказал Кугаевский.

«Такая информация — издевательство над спортсменами. Я говорил с Логиновым и Гараничевым, они возмущены до крайности», — подчеркнул он.