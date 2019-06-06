Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР. В этом соглашении прописаны обязанности обеих сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.
«Это явная провокация, вранье и клевета, поскольку спортсмены Тюменской области даже в глаза не видели этих контрактов, они их физически не могли подписать. Причем не только Гараничев, но и Александр Логинов, который также представляет Тюменскую область», — сказал Кугаевский.
«Такая информация — издевательство над спортсменами. Я говорил с Логиновым и Гараничевым, они возмущены до крайности», — подчеркнул он.
Логинов и Гараничев пропустили первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды в Алтайском крае, в расположение сборной они прибудут 8 июня. Второй сбор команда проведет в Чайковском (Пермский край). «Надеюсь, что по приезде в Чайковский они ознакомятся с контрактами и подпишут их. И очень рассчитываю, что там будет кто-нибудь из руководства СБР, чтобы им объяснили ситуацию», — заявил тренер.