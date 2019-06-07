Новый скандал в российском биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России?
Дело в деньгах?
Дело в деньгах?
Российский биатлон, к сожалению, даже летом не может существовать без скандалов.
В следующий сезон сборная России может войти без Евгения Гараничева, который отказался подписывать новый контракт с СБР. Или не отказался? Или не только без Гараничева?
В новой биатлонной истории пока много белых пятен. Попробуем их закрасить.
Началось всё с того, что на заседании правления Союза биатлонистов России по окончании сезона было принято решение о том, что спортсмены и федерация перед новым сезоном должны подписывать договор, в котором будут прописаны права и обязанности сторон.
Процесс был запущен, договор составлен, и на экземплярах появились первые подписи.
Проверка этой информации дала неоднозначные результаты. Тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев, отметил, что прекрасно знает ситуацию, и Гараничев ничем не выделяется, потому что контракт также не подписывали Логинов, Малышко или Елисеев.
Вот только спустя несколько часов исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков это утверждение опроверг, причём не только на словах, но и приложив фотографии последних страниц договоров с подписями Малышко и Елисеева.
При этом Голиков отметил, что Гараничев свою подпись действительно не поставил: «Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт — дело добровольное. Что в дальнейшем будет — не знаю. Самое плохое в этой ситуации — что просто не хочет. Он мог внести дополнения, предложения по контракту. Но он не захотел этого».
Похоже, что Гараничев и правда остался в одиночестве. По крайне мере, среди лидеров сборной.
Почему именно Евгений не хочет подписывать контракт, пока остаётся загадкой: сам спортсмен по этому поводу высказываться не торопится. Однако, по информации «Чемпионата», далеко не все биатлонисты охотно соглашались оставить свой автограф на документе.
Что же вызвало недовольство спортсменов? Уж точно не пункты о том, что спортсменам нельзя нарушать дисциплину или принимать допинг. Скорее всего, дело в распределении финансов.
Что будет дальше? Неужели Гараничев действительно не попадёт в сборную России?
Если это и правда произойдёт, то будет большой сенсацией. Однако уже есть информация, что Евгению позволят тренироваться со сборной до зимы, даже если он ничего не подпишет. А уж за полгода со спортсменом можно обсудить все нюансы, тем более со спортсменом, которого любят в Тюменской области. Да и вообще, при всех странных приключениях Гараничева в последнем сезоне, он хороший биатлонист. Таких в России берегут как зеницу ока. Но, может, зря?
Михаил Чесалин