В конце лета Фуркад устраивает фестиваль. Приедут Вирер, Бе и Малышко
Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира.
Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира.
«10 лет у меня была возможность участвовать в самых красивых гонках и событиях, которые способствовали развитию моей дисциплины. В течение этих 10 лет я мечтал поделиться с французской публикой уникальными эмоциями, которые мне подарили эти настоящие шоу. Для меня было важно продвигать свой спорт. Я надеюсь, что всем фанатам лыж и широкой публике Анси и Франции будет интересно приехать и поделиться этим моментом с нами», — Мартен Фуркад, проведя провальный для него сезон, захотел начать новый и, как он говорил в интервью, последний сезон на позитивной ноте и решил организовать фестиваль, названный в его честь.
Фестиваль пятикратный олимпийский чемпион проводит совместно с французской компанией ALYANSKI, которой руководит бывший партнер Мартена по национальной команде Алексис Беф.
Двухдневный фестиваль пройдет 31 августа и 1 сентября во французском Анси. Город находится на востоке страны. Он был среди претендентов на проведение Олимпиады-2018, но в итоге выиграла заявка корейского Пхенчхана.
Здесь дважды проходили этапы Кубка мира. В 2013-м сборная России собрала полный комплект наград: 1 место в мужской эстафете, 2 место Ирины Старых и 3 место Антона Шипулина в гонках преследования. В 2017-м Шипулин снова взял бронзу в пасьюте.
В ближайшие три сезона Анси будет принимать третий этап Кубка мира.
Добраться до города можно из Парижа на поезде. Дорога займет около 4 часов.
Самое интересное ожидает зрителей в первый день фестиваля. Откроет мероприятие биатлонная
Остальные участники
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Гонка пройдет в формате
Следом после биатлонной
Во второй день фестиваля пройдут биатлонные забеги (не на лыжероллерах) среди всех желающих в разных возрастных категориях. На трассе гонки будут различные препятствия.
В первый день организаторы заработают на зрителях, во второй — на участниках. Входной билет на биатлонную и лыжероллерную гонки 31 августа, в которых будут выступать звезды, обойдется в 30 евро. На следующий день
Мартен и его команда ожидают, что за два дня фестиваль посетят 10 тысяч зрителей.