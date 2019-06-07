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7 июня, источник: Матч ТВ

В конце лета Фуркад устраивает фестиваль. Приедут Вирер, Бе и Малышко

Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

«10 лет у меня была возможность участвовать в самых красивых гонках и событиях, которые способствовали развитию моей дисциплины. В течение этих 10 лет я мечтал поделиться с французской публикой уникальными эмоциями, которые мне подарили эти настоящие шоу. Для меня было важно продвигать свой спорт. Я надеюсь, что всем фанатам лыж и широкой публике Анси и Франции будет интересно приехать и поделиться этим моментом с нами», — Мартен Фуркад, проведя провальный для него сезон, захотел начать новый и, как он говорил в интервью, последний сезон на позитивной ноте и решил организовать фестиваль, названный в его честь.

Фестиваль пятикратный олимпийский чемпион проводит совместно с французской компанией ALYANSKI, которой руководит бывший партнер Мартена по национальной команде Алексис Беф.

Где и когда?

Двухдневный фестиваль пройдет 31 августа и 1 сентября во французском Анси. Город находится на востоке страны. Он был среди претендентов на проведение Олимпиады-2018, но в итоге выиграла заявка корейского Пхенчхана.

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Здесь дважды проходили этапы Кубка мира. В 2013-м сборная России собрала полный комплект наград: 1 место в мужской эстафете, 2 место Ирины Старых и 3 место Антона Шипулина в гонках преследования. В 2017-м Шипулин снова взял бронзу в пасьюте.

В ближайшие три сезона Анси будет принимать третий этап Кубка мира.

Добраться до города можно из Парижа на поезде. Дорога займет около 4 часов.

Что в программе

Самое интересное ожидает зрителей в первый день фестиваля. Откроет мероприятие биатлонная шоу-гонка. В ней примут участие 16 топовых спортсменов (8 мужчин и 8 женщин) из 9 стран. Первым в соцсетях анонсировали выступление обладательницы Большого хрустального глобуса прошлого сезона Доротеи Вирер, следующим участником стал сильнейший на сегодняшний день биатлонист — Йоханнес Бе.

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Остальные участники шоу-гонки в разделе «Спортсмены» на сайте фестиваля пока не обозначены. В пресс-релизе фамилий больше. У мужчин в соревновании должны выступить Дмитрий Малышко, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Бенедикт Доль и, конечно, сам Мартен. У девушек, помимо Вирер, участвуют Екатерина Юрлова-Перхт, Лиза Виттоцци, Жюстин Бреза, Кайса Мякяряйнен, Франциска Пройс.

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Гонка пройдет в формате масс-старта, с четырьмя огневыми рубежами и кругом в 1700 метров.

Следом после биатлонной шоу-гонки пройдут забеги на лыжероллерах. Тут главной звездой станет 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг. Всего 32 участника (16 мужчин и 16 женщин).

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Во второй день фестиваля пройдут биатлонные забеги (не на лыжероллерах) среди всех желающих в разных возрастных категориях. На трассе гонки будут различные препятствия.

Сколько стоит?

В первый день организаторы заработают на зрителях, во второй — на участниках. Входной билет на биатлонную и лыжероллерную гонки 31 августа, в которых будут выступать звезды, обойдется в 30 евро. На следующий день спортсмены-любители заплатят по 40 евро. За эти деньги участники получают сувенирную продукцию от организаторов, еду и напитки. Организаторы сообщают, что уже продали все билеты для участников.

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Мартен и его команда ожидают, что за два дня фестиваль посетят 10 тысяч зрителей.

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