Международный союз биатлонистов назвал даты ближайших чемпионатов мира
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определил даты проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов, сообщается на официальном сайте IBU.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определил даты проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов, сообщается на официальном сайте IBU.
Чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Спустя два года турнир пройдет в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля.
Также объявлено, что внеочередной конгресс IBU пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. Следующее заседание исполкома союза состоится с 13 по 14 июля в чешском Зноймо.