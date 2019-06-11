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11 июня, источник: Спорт РИА Новости

Международный союз биатлонистов назвал даты ближайших чемпионатов мира

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определил даты проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов, сообщается на официальном сайте IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Спустя два года турнир пройдет в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля.

Также объявлено, что внеочередной конгресс IBU пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. Следующее заседание исполкома союза состоится с 13 по 14 июля в чешском Зноймо.

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