Международный союз биатлонистов увеличит сумму призовых для атлетов на Кубке мира и ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Общая сумма призовых вырастет более чем на 400 тыс. евро (на 10%) с сезона-2020/2021. Двадцать лучших биатлонистов по итогам гонок (кроме эстафет) могут рассчитывать на вознаграждение.

IBU также принял решение с сезона-2020/2021 проводить специальное открытие. Перед первым этапом Кубка мира будет проходить предварительный этап, на котором также будут разыгрываться очки в зачет Кубка мира и Кубка наций.

Этап открытия в 2020 и 2021 годах состоится в финском Контиолахти: 27—29 ноября 2020 года и 26—28 ноября 2021 года. Также на заседании утверждены даты проведения чемпионатов мира 2021 года в словенской Поклюке ( 10—21 февраля ) и 2023-м в немецком Оберхофе ( 8—19 февраля ).

Сборная Беларуси продолжает подготовку к сезону, который откроется для нее летним чемпионатом мира в спорткомплексе «Раубичи» ( 21—25 августа ). На второй сбор в Цахкадзор (Армения), который продлится до 27 июня, отправились Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Виктор Кривко, Никита Лобастов, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Елена Кручинкина.