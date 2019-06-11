Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
8Тренировка сборной России
11 июня, источник: Газета.Ру

Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь заставляет спортивный мир говорить о своей неоднозначной персоне. На этот раз он передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные о коррупции в организации, которые уже спровоцировали разбирательства в структурах IBU.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения о коррупции в организации.

Читайте также
В РУСАДА украли миллион? Подозреваемого уже нет в живых

Об этом стало известно из промежуточного отчета независимой комиссии IBU, опубликованном на официальном сайте организации.

«Я провел беседу с доктором Григорием Родченковым по поводу его заявлений об IBU и российском биатлоне, упоминаемые в отчете WADA. Он предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в ее расследованиях. Мы благодарны доктору Родченкову и его адвокату за помощь», — отмечается в данном отчете за подписью председателя комиссии Джонатана Тэйлора.

Незадолго до этого Родченков уже передавал WADA вызвавшую большой резонанс информацию о том, что экс-президенту Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову было известно о даче взятки российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш. Все это, по словам информатора, должно было помочь скрыть положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

Как итог, эти свидетельства легли в основу масштабного антикоррупционного расследования, которое весной 2018 года начала австрийская полиция. Бессеберг и Рёш впоследствии покинули свои посты до окончания разбирательства, а в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Австрию прибыли следователи для проведения расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира — 2017 .

Читайте также
Зеппельт: Россия даже не отрицает фальсификацию — значит, всё серьёзно

В контексте данного инцидента стоит вспомнить и об уголовном преследовании в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с хищением денежных средств на сумму 1 млн рублей возбуждено уголовное дело. Как стало известно в апреле, махинации производились во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Главой РУСАДА в тот момент был ушедший из жизни в 2016 году Никита Камаев.

Тогда неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА под предлогом оплаты за поставку оборудования с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года «осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене».

О начале расследования рассказал сам глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, антидопинговое агентство само обратилось к правоохранителям.

«Это правда. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов и мы передали документы наблюдательному совету, а также прокуратуре и МВД. На основании этого и было возбуждено уголовное дело. О материалах я не могу говорить, поскольку продолжается следствие по этому делу», — цитировал Гануса телеканал «360».

Также нельзя не вспомнить и о допинговом скандале в России 2015 года. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило РУСАДА в сокрытии многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Позднее The New York Times опубликовал резонансные заявления Родченкова, который стал информатором WADA.

Из-за обвинений бывшего главы Московской лаборатории WADA провело целое расследование, по итогам которого юрист Ричард Макларен опубликовал свой доклад, разоблачающий многих российских спортсменов в употреблении допинга. РУСАДА впоследствии было лишено прав. Выводы доклада Макларена до сих пор остаются не признаны Россией.

Читайте также
Тренер Чёгин, пожизненно отстранённый за допинг, получил госконтракты на 8,5 млн

Осенью прошлого года РУСАДА удалось выполнить условия «дорожной карты» и вернуть свой статус, избежав повторной изоляции. А в феврале 2019-го Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Это дало право отечественным спортсменам вновь выступать под флагом и гимном России на международных соревнованиях.

Однако в отношении некоторых атлетов по сей день продолжают вестись расследования.

Стоит отметить, что Родченков с января 2016 года находится в США, так как в России он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. По данным делам суд избрал в отношении него заочный арест.

Анатолий Ильинский

Смотрите также: 30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой

31
фотография
31
фотография
31
фотография
30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой
«Жертва становится охотником»: Родченков подал в суд на Прохорова
Во время загрузки произошла ошибка.
1 мая 2018© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Россия — Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию
«Бостон» и «Сент-Луис» сыграют решающий матч за Кубок Стэнли
Кто рискнет взять Варламова? Как клубы НХЛ проведут лето. Запад
«Непригоден». Героя Олимпиады в Сочи выживают из сборной России?
Украина — в финале ЧМ среди 20-летних. Что это за команда?
Буффон может заменить Касильяса в «Порту»
1400 рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь