Цветков, Старых и Глазырина включены в число запасных сборной России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

28-летний Цветков является чемпионом мира в эстафете (2017), 31-летняя Старых — четырехкратной чемпионкой Европы. Глазырина, которой в апреле исполнилось 32 года, в прошлом сезоне возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Решением правления СБР, они не попали на централизованную подготовку к предстоящему сезону.

«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», — пояснили в СБР.

В резервный состав кандидатов в национальную команду также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.