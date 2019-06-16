Чемпион мира получил травму из-за приложения в телефоне
Двукратный чемпион мира по биатлону норвежец Ветле Шостад Кристиансен получил травму
Двукратный чемпион мира по биатлону норвежец Ветле Шостад Кристиансен получил травму
Спортсмен играл в игру, в которой нужно находить различные «сокровища», оставленные другими пользователями. Ради поиска «клада» Кристиансен спрыгнул с трехметрового моста в Лиллехаммере.
«Абсурдное и ненужное повреждение. Медики пришли к выводу, что я ее получил в результате падения. Я сразу понял, что мог получить травму пять лет назад, когда спрыгнул с моста. Тогда я испытал сильную боль. Я искал “сокровище”, которым оказалась фотопленка. По правилам игры я должен был положить