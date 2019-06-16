Биатлониста Хасанкаева нашли мертвым через день после исчезновения в Крыму

Источник: https://vk.com/han2014

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил, что в горах региона погиб спортсмен из Мурманска.

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«Я связался с тренерами, картина следующая: Хасанкаев Артемий, 2001 года рождения, мастер спорта, чемпион страны — умер. Причины на сегодняшний день неизвестны, их установит только медэкспертиза, — сказал Педько по телефону. — Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии. Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день. Нашли на тропинке, следов насильственной смерти на текущий момент не обнаружено».