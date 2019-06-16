Биатлониста Хасанкаева нашли мертвым через день после исчезновения в Крыму

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил, что в горах региона погиб спортсмен из Мурманска.
«Я связался с тренерами, картина следующая: Хасанкаев Артемий, 2001 года рождения, мастер спорта, чемпион страны — умер. Причины на сегодняшний день неизвестны, их установит только медэкспертиза, — сказал Педько по телефону. — Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии. Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день. Нашли на тропинке, следов насильственной смерти на текущий момент не обнаружено».
«Я знал Артемия лично, это был перспективный спортсмен, который мог бы стать великим, но, в первую очередь, очень приятный человек. Я гордился им. К сожалению, я не знаком с его родителями, но родителям нужно гордиться таким сыном. Он был правильно воспитан, тренировался и учился хорошо, был чемпионом России, победителем Спартакиады школьников», — добавил глава региональной федерации.