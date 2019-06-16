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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Биатлониста Хасанкаева нашли мертвым через день после исчезновения в Крыму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации биатлона Мурманской области Сергей Педько сообщил РИА Новости, что одного из ведущих молодых биатлонистов страны Артемия Хасанкаева нашли мертвым в Крыму через день после того, как он ушел на тренировку.

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Источник: https://vk.com/han2014

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил, что в горах региона погиб спортсмен из Мурманска.

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«Я связался с тренерами, картина следующая: Хасанкаев Артемий, 2001 года рождения, мастер спорта, чемпион страны — умер. Причины на сегодняшний день неизвестны, их установит только медэкспертиза, — сказал Педько по телефону. — Никто пока не знает и об обстоятельствах трагедии. Он убежал на тренировку, а тело парня нашли только через день. Нашли на тропинке, следов насильственной смерти на текущий момент не обнаружено».

«Я знал Артемия лично, это был перспективный спортсмен, который мог бы стать великим, но, в первую очередь, очень приятный человек. Я гордился им. К сожалению, я не знаком с его родителями, но родителям нужно гордиться таким сыном. Он был правильно воспитан, тренировался и учился хорошо, был чемпионом России, победителем Спартакиады школьников», — добавил глава региональной федерации.

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