Анатолий Хованцев: СБР пришлось выплатить 17 миллионов рублей налогов

— Выбираем из трех вариантов: Сочи, Антхольц и Обертиллиах. Финансовых проблем я сейчас не вижу. Проблемы были год назад, когда сменился президент СБР и организации пришлось выплатить 17 миллионов рублей налогов, так как прежнее руководство почему-то этого не сделало, — цитирует портал rusbiathlon.ru Хованцева.