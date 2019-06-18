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12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Хованцев: СБР пришлось выплатить 17 миллионов рублей налогов

Главный тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев рассказал, что решение о месте проведения высокогорных сборов не принято, но при этом финансовых проблем у СБР нет.

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Источник: РИА "Новости"

— Выбираем из трех вариантов: Сочи, Антхольц и Обертиллиах. Финансовых проблем я сейчас не вижу. Проблемы были год назад, когда сменился президент СБР и организации пришлось выплатить 17 миллионов рублей налогов, так как прежнее руководство почему-то этого не сделало, — цитирует портал rusbiathlon.ru Хованцева.

Также специалист отметил, что у команды также отсутствуют проблемы с патронами:

— Сейчас на каждый сбор приобретается по 900 патронов на каждого спортсмена, — заявил Хованцев.

В настоящий момент мужская сборная России по биатлону проводит в Пермском крае второй тренировочный сбор.

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