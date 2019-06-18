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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции по биатлону

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/19, назначен на пост тренера юниорской сборной Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Он заключил контракт с Федерацией лыжного спорта Франции на два года.

«Это новый вызов для меня. Приятно, что после завершения карьеры я буду передавать свои знания другим. Думаю, это лучшее время, чтобы стать тренером. Я польщён предложением федерации. Возможность работать с командой на национальном и международном уровне — большая честь для меня. Я хочу помочь молодым спортсменам реализовать их потенциал», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Симон Фуркад становился чемпионом мира в смешанной эстафете, призёром мировых первенств. В Кубке мира он несколько раз поднимался на подиум и по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.

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