Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции по биатлону

«Это новый вызов для меня. Приятно, что после завершения карьеры я буду передавать свои знания другим. Думаю, это лучшее время, чтобы стать тренером. Я польщён предложением федерации. Возможность работать с командой на национальном и международном уровне — большая честь для меня. Я хочу помочь молодым спортсменам реализовать их потенциал», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.