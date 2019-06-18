Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартен Фуркад выступит на фестивале Blink

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад вошёл в число участников традиционного лыжероллерного фестиваля Blink, который пройдёт в Норвегии с 31 июля по 3 августа.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Король биатлона Мартена Фуркада готов выступить на фестивале Blink после нескольких лет отсутствия. С 2011 года Мартен выиграла 16 золотых медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира. С 2012 года он 7 раз подряд выиграл Кубок мира. Мартен и остальная часть французской команды пробудет в Санднесе почти недели. С нетерпением этого ждём», — говорится в «инстаграме» фестиваля.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м. В конце марта он сообщил, что не будет завершать карьеру после столь неудачного сезона. Решение о будущем в биатлоне он намерен принять после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году.

30-летний Мартен Фуркад — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Платини арестовали из-за Катара. Подробности
Футболисты Португалии, Нидерландов и РФ - приоритеты грандов
«Локомотив» объявил о переходе защитника сборной Бразилии
В НХЛ звезд заваливают деньгами, но это только губит команды
Глушаков близок к переходу в «Сочи»
Российский арбитр вошел в список судей УЕФА элитной категории
Стало известно место проведения матча РПЛ «Тамбов» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь