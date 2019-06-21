Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
15:58 (мск), источник: ТАСС

Редькин сменил Кугаевского на посту главы тренерского совета Союза биатлонистов России

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин решением правления Союза биатлонистов России (СБР) сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кугаевский, который является главным тренером команды Тюменской области, был избран в качестве председателя тренерского совета в прошлом году.

Читайте также
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.

Кугаевский в прошлом сезоне являлся главным оппонентом действующего президента СБР Владимира Драчева. Разногласия между ними начались во время выборов председателя тренерского совета: Кугаевский в борьбе за этот пост обошел Драчева с перевесом в один голос.

После главный тренер тюменской команды неоднократно критиковал решения руководства СБР.

Редькин с 2011 по 2016 год являлся директором департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас он является вице-президентом Федерации биатлона Югры, главным тренером сборной ХМАО по биатлону.

Смотрите также: Невероятная бронза российских биатлонистов

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Невероятная бронза российских биатлонистов
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
«Урал» выкупил нападающего у «Зенита»
Аргентинский форвард поделился эмоциями от перехода в «Спартак»
Александр Самедов покинул самарские «Крылья Советов»
Домашний турнир Салаха без игроков РПЛ: стартует Кубок Африки
Врач «Зенита»: У Юрия Жиркова была крайне сложная ситуация
Алексей и Василий Березуцкие продолжат работу в «Витессе»
Россия — Голландия на Евро-2008. Легендарные кадры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь