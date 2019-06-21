Редькин сменил Кугаевского на посту главы тренерского совета Союза биатлонистов России

Источник: РИА "Новости"

Кугаевский, который является главным тренером команды Тюменской области, был избран в качестве председателя тренерского совета в прошлом году.

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«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.

Кугаевский в прошлом сезоне являлся главным оппонентом действующего президента СБР Владимира Драчева. Разногласия между ними начались во время выборов председателя тренерского совета: Кугаевский в борьбе за этот пост обошел Драчева с перевесом в один голос.

После главный тренер тюменской команды неоднократно критиковал решения руководства СБР.

Редькин с 2011 по 2016 год являлся директором департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас он является вице-президентом Федерации биатлона Югры, главным тренером сборной ХМАО по биатлону.

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