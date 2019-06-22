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22 июня, источник: Спорт РИА Новости

Губерниев: Мне поручено считать штрафные круги Гараничева

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально прокомментировал последние кадровые изменения в Союзе биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

«Олимпийский чемпион Евгений Редькин назначен председателем тренерского совета СБР! Максим Кугаевский освобождён от этой должности! Считать штрафные круги Евгения Гараничева поручено мне! Наши спортсмены теперь точно всех победят! Вперёд, Редькин!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

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О том, что олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета СБР стало известно накануне.

На минувшем чемпионате мира по биатлону Гараничев оказался в центре скандала. По итогам гонки преследования он показал девятый результат, допустив один промах. После четвертой стрельбы биатлонист вместо одного штрафного круга пробежал два. По словам самого Гараничева, он увидел, что мишень не закрылась.

После инцидента Кугаевский, являющийся также личным тренером Гараничева, обвинил тренерский штаб сборной России, отметив, что спортсмену не подсказали, сколько он сделал промахов. По его словам, до минувшего сезона в команде был человек, считавший круги.

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