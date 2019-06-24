Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России

В начале июня появилась информация в российских СМИ, что Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который ответил отказом на предложение подписать контракт с СБР. Позже тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский опроверг эту информацию, заявив, что Гараничев не мог отказаться от подписания контракта, поскольку даже не видел его текста. Специалист также добавил, что по той же причине договор не подписал лидер сборной страны, призер чемпионата мира Александр Логинов.