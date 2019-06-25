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25 июня, источник: ТАСС

IBU подтвердил информацию о дисквалификации россиян Печенкина и Чернышова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что россияне Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении союза, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее о дисквалификации спортсменов сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом разбирательств. В IBU отметили, что спортсмены отстранены за нарушение антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами — им вменяется участие «в организованной допинг-схеме». У них есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года. Помимо Печенкина и Чернышова, под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако по их делам решение еще не принято. Основанием для открытия дел стали данные, предоставленные информатором WADA, бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым.

Чемпион Европы 2015 года и двукратный победитель Универсиады Печенкин на момент открытия дел являлся единственным действующим спортсменом, поэтому был временно отстранен от соревнований. Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после Игр 2014 года в Сочи, Слепцова, победившая в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, ушла из спорта после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года, где выиграла три золотые медали. Чернышов — неоднократный призер чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, на международной арене высоких результатов не добивался.

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