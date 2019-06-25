Русские биатлонисты игнорируют сборы национальной команды. Деньги бюджета идут в никуда
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В этом году биатлонная команда начала сборы на месяц раньше, чем в прошлом. Предсезонка стартовала в Белокурихе — 14 мая.
До конца месяца спортсмены восстанавливались после отдыха и втягивались в тренировочный процесс. Им повезло даже покататься на снегу. Но в глаза бросался не снег в середине мая, а отсутствие примерно половины команды.
Повторилась история и когда биатлонисты разделились, чтобы начать второй сбор — женская команда уехала в Ижевск, а мужская — в Чайковский. Причем некоторые лица там снова не появились.
Александр Логинов — свадьба, Евгений Гараничев — индивидуально в Тюмени, Матвей Елисеев — индивидуально в Саранске, Дмитрий Малышко — заболел, Антон Бабиков — проблемы с плечевым суставом и ключицей.
Евгения Павлова никаких комментариев не давала, но, возможно, учеба или отпросилась. По Ульяне Кайшевой есть информация, что на начало сбора она заболела.
Кирилл Стрельцов — учеба, Вячеслав Малеев — учеба. Виктория Сливко — учеба.
Анастасия Поршнева (Морозова) — проблемы со здоровьем, Анастасия Егорова (частично) — в Ижевске, но пропускала некоторые тренировки
Карим Халили — тренируется вместе с личным тренером (первый сбор провел в Сочи, сейчас в Отепя с группой лыжников Егора Сорина).
Екатерина
И тут возникает только два вопроса.
Сборы идут. Деньги — тоже, но в никуда. Всех тонкостей мы, конечно, не знаем, но учитывая, что никто ничего не объяснял, предположить это можем смело. Тренерский штаб ведь в курсе, что на первый сбор редко приезжают лидеры,
Так и деньги расходовались бы эффективнее, и спортсмены, которые ни разу не были на сборах с главными тренерами сборной России, смогли бы потренироваться еще
На эту мысль наталкивают биатлонистки из Свердловской области — Тамара Воронина и Ирина Казакевич. Они, помимо учебы, были замечены на сборе с командой в Крыму и Сочи. Вне сборной и московский биатлонист Карим Халили, который первый сбор провел в Сочи с личным тренером, а сейчас находится в Отепя с лыжниками группы Егора Сорина.
То есть спортсмены намеренно и осознанно отказались от сборов с национальной командой. А это уже, как минимум, разная методика подготовки и отсутствие контроля со стороны Анатолия Хованцева и Виталия Норицына.
На этот моменте вся единая подготовка, которую хочет видеть президент СБР Владимир Драчев, заканчивается. Каждый делает то, что ему удобно. Получается, отбор им был нужен только для того, чтобы потом иметь возможность попытать удачу на контрольных стартах перед началом сезона. Отсюда снова неэффективное расходование и средств и попросту занятые места, которые остаются пустыми.
Нет, понять спортсменов можно. Готовясь с регионами, они вряд ли бы попали в команду после всех просмотров. Каждый выкручивается, как может. Но честно ли это? Сейчас ведь
Виктория Дмитриева
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