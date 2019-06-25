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25 июня, источник: ТАСС

IBU заявил, что рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова продолжается

ЛОЗАННА /Швейцария/, 25 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что слушания по допинговым делам российских олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова еще не закончены. Соответствующее заявление организация предоставила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Обвинения в нарушении антидопинговых правил им были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Слепцова и Устюгов.

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«Фиксированных сроков окончания рассмотрения двух других дел сейчас нет, слушания продолжаются», — сообщили в IBU.

Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, им вменяется участие «в организованной допинг-схеме». Биатлонисты были дисквалифицированы на основании результатов проверки базы данных московской лаборатории, которые были переданы в IBU Всемирным антидопиноговым агентством (WADA).

Слепцова и Устюгов уже завершили спортивные карьеры. Если их признают виновными, Россия лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады, поскольку победа мужской эстафетной команды, в составе которой выступал Устюгов, будет аннулирована.

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