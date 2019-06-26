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26 июня, источник: ТАСС

СМИ: Сын бывшего президента IBU биатлонист Ташлер подозревается в махинациях с допингом

ТАСС, 26 июня. Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер подозревается в сотрудничестве с немецкой клиникой, которой руководил доктор Марк Шмидт, являющийся фигурантом расследования допинговых скандалов в Австрии. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал ARD.

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По информации издания, в настоящий момент идет следствие, выясняется, в какой роли Ташлер взаимодействовал со Шмидтом. Существует две версии, согласно первой, он мог быть клиентом немецкого врача. Второй — он помогал врачу с поиском спортсменов для клиники. Отмечается, что сроки расследования этого дела могут затянуться, бывшему биатлонисту грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Итальянец является сыном бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера. Даниэль был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2016 году на два года. Он завершил спортивную карьеру.

В феврале этого года сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Шмидт был задержан на территории Германии, ему вменяют распространение запрещенных препаратов среди спортсменов.

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