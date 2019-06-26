СМИ: Сын бывшего президента IBU биатлонист Ташлер подозревается в махинациях с допингом

По информации издания, в настоящий момент идет следствие, выясняется, в какой роли Ташлер взаимодействовал со Шмидтом. Существует две версии, согласно первой, он мог быть клиентом немецкого врача. Второй — он помогал врачу с поиском спортсменов для клиники. Отмечается, что сроки расследования этого дела могут затянуться, бывшему биатлонисту грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.