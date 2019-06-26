20-летний биатлонист тренируется с лыжниками. Карим Халили бросает вызов

Источник: Спорт-Экспресс

Саид Каримулла (Карим) Халили, родился 2 сентября 1998 года в Пересвете (Московская область).

Отец родом из Афганистана, мать — русская.

Занимается биатлоном с 2012 года.

Бронзовый призер юношеской Олимпиады в гонке преследования (2016).

Чемпион мира среди юниоров в эстафете (2018, 2019).

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в спринте (2019), индивидуальной гонке (2017) и в эстафете (2017).

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в индивидуальной гонке (2018).

Чемпион Европы среди юниоров в индивидуальной гонке (2018).

Чемпион России среди юниоров в масс-старте (2019).

Следующий год должен стать для Халили первым полноценным взрослым сезоном, хотя теоретически он имеет право еще год выступать по юниорам. В своем возрасте Карим стал одним из самых успешных российских биатлонистов: чемпион мира и Европы, призер юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере. Перед началом сезона Халили был закономерно включен в состав резервной сборной России по биатлону, которой в этом году будет руководить Сергей Белозеров. Однако ни на одном из стартовых сборов команды Халили не появился. Вместо этого его фамилия неожиданно всплыла в интервью лыжного тренера Егора Сорина, который рассказал, что молодой биатлонист тренируется вместе с ним в Эстонии.

Сорин: удивился, что Халили не считается быстрым лыжником

— Мы случайно пересеклись с Каримом на сборе в Отепя, куда он приехал один, — рассказал Сорин в интервью «СЭ». — Провели параллельно несколько тренировок, потом позвонила его тренер и попросила временно «приютить» парня. Мы только рады!

— Как он смотрится на фоне чистых лыжников?

— Нужно учитывать, что это базовый сбор, и жесткой развивающей работы тут почти нет. Максимум, речь идет о коротких ускорениях. Но данные у Халили очень даже неплохие. Может, лидерам лыжной сборной он и уступает, но по сравнению с ребятами, кто только вышел из юниорского возраста, смотрится весьма прилично. Мне даже стало интересно и я посмотрел записи, как он бегает зимой. Удивился, что он считается не самым быстрым лыжником и скорее делает ставку на стрельбу. Мне кажется, на самом деле, на лыжне он способен на большее.

— К его стрелковым тренировкам вы отношения не имеете?

— Нет, конечно. Он сам уходит на стрельбище и работает там. Я даже ни разу не видел его стрельбы.

В биатлонную сборную взяли лыжника. Он занимал места во второй сотне Халили: готовлюсь не в сборной, потому что захотел попробовать нового.

— Как так получилось, что вы оказались в Эстонии в одиночку, без тренера и без команды? — вопрос самому Кариму Халили.

— Я не один, мой тренер Елена Дмитриевна Огаркова по возможности приезжает и помогает мне в стрелковой работе. Просто она не может присутствовать здесь на протяжении всего сбора.

— Вы так и планируете работать индивидуально или с какого-то момента присоединитесь к сборной?

— Ближайшие сбор-два буду работать индивидуально, а дальше уже планирую подключаться к команде.

— Почему вы отказались от работы с резервной сборной?

— Захотел попробовать что-то новое. В сборной я тренировался три последних года, и мы с тренером подумали, что пришло время поискать какие-то новые резервы в подготовке.

— Это значит, что вы недовольны своими результатами на протяжении этих трех лет в сборной?

— Да нет, почему? Просто в сборной сначала были одни тренеры и одна система подготовки, потом — другая. Сейчас такой момент, когда до Олимпийских игр остается уже не так много времени. Если искать что-то новое для развития, пришло самое время. С личным тренером мы сейчас выполняем более тяжелую работу, чем была в команде. Увеличились объемы, и мне пока это очень нравится.

— Как в федерации отреагировали на ваше решение не тренироваться в команде?

— Отнеслись с пониманием. На самом деле, я благодарен, что мне пошли навстречу и дали возможность потренироваться индивидуально.

— Вы уже понимаете, как будет проходить отбор на этапы Кубка мира?

— Пока — понятия не имею. В любом случае, подготовку мы строим таким образом, чтобы весь сезон выступать стабильно. Нет такого, чтобы пробежать отборы в начале сезона — и на этом все.

— Вы сейчас на грани перехода из юниоров во взрослый биатлон. Есть понимание, как сделать этот процесс максимально успешным?

— В первую очередь, нужно добавлять в скорости. Во взрослых соперников гораздо больше, их уровень выше, и разница в результатах там минимальная. Поэтому в этом году мы сделаем акцент на скоростную работу. Но упускать стрельбу тоже не собираюсь, потому что в биатлоне нужно думать обо всем в комплексе.

— Вы сейчас тренируетесь с лыжниками. Как чувствуете себя на трассе, по сравнению с ними?

— Я тренируюсь в молодой команде, и мне с ними очень комфортно. Здесь немного другая атмосфера, по сравению с биатлоном, потому что нет прямой конкуренции. Я тренируюсь с более сильными ребятами и спокойно могу тянуться за ними, понимая, что это не мои будущие соперники.

— Вы планируете сотрудничать с Егором Сориным и дальше?

— Я не знаю, как получится. Пока не в курсе их дальнейших планов. Нынешний сбор мы же тоже не планировали, просто так получилось, что отдельные тренировки решили проводить вместе.

— Вы совсем молодой спортсмен, а приехали на сбор фактически в одиночку. Это сложно, даже с психологической точки зрения?