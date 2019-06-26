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26 июня, источник: Sport24

Русских биатлонистов забанили на четыре года. Дело не закрыто, мы можем лишиться победы в Сочи-2014

Печенкин и Чернышов отстранены, Слепцова и Устюгов ждут решения.

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Источник: Sport24

Думаете, новостей о дисквалификации российских спортсменов за допинг становится меньше? К сожалению, все далеко не так. Очередное печальное для нас известие было опубликовано 25 июня на сайте Международного союза биатлонистов.

Александр Печенкин и Александр Чернышов получили бан сразу на четыре года. Эта история началась в ноябре 2018 года, когда IBU открыл дела в отношении Печенкина, Чернышова, а также Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Обвинения им предъявили, опираясь на анализ данных из системы управления данными московской антидопинговой лаборатории. Базировалось решение на анализе допинг-проб, взятых с 2012 по 2015 год.

В итоге Печенкин и Чернышов признаны виновными «в нарушениях антидопинговых правил при отягчающих обстоятельствах (участие в организованной допинг-схеме)» и «употреблении запрещенных препаратов».

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Чернышов несколько раз заезжал на подиум чемпионатов России по летнему биатлону в эстафете, однако на международной арене высоких результатов не добивался.

Серьезных наград лишился только Печенкин. IBU аннулировал его результаты с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года. За это время Александр успел победить на чемпионате Европы-2015 в эстафете, а также взял два золота на Универсиаде-2013 (гонка преследования и смешанная эстафета).

Кроме того, он оставался единственным действующим спортсменом из всей попавшей под подозрение четверки. Ключевое слово здесь «оставался». Мама 27-летнего биатлониста заявила, что его путь в спорте завершился.

«Он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — цитирует Ольгу Печенкину ТАСС.

Что касается Слепцовой и Устюгова, то избежать наказания им пока не удалось. IBU продолжает расследование.

«Фиксированных сроков окончания рассмотрения двух других дел сейчас нет, слушания продолжаются», — сообщили ТАСС в пресс-службе Международного союза биатлонистов.

В случае дисквалификации Устюгова последствия для нашего спорта могут быть критичными. В этом случае мы лишимся золота Сочи-2014, которое вместе с Евгением завоевали Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

Если у России отберут эту победу, то она потеряет первое место в общем зачете Олимпиады. На данный момент у нас осталось 11 золотых медалей. Столько же у Норвегии, и мы лидируем за счет большего количества серебряных наград (девять против пяти).

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя ситуацию с дисквалификациями, был немногословен.

«Любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов. Документы в федерацию поступили, будем рассматривать», — передает слова Колобкова корреспондент Sport24.

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Еще одна проблема — статус Союза биатлонистов России. Сейчас СБР является временным членом IBU. С декабря 2017 года мы не можем выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в мировом биатлоне и претендовать на проведение международных соревнований.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов считает, что нынешнее дело не повлияет на процесс восстановления организации.

«Мое мнение — эта дисквалификация повлиять на процесс восстановления СБР не может. Так как и мы, и наши коллеги в IBU понимаем, что речь идет о случаях 5 и 7-летней давности.

То, что нас исключили, как раз и было связано с тем периодом, а за одно и то же два раза не расстреливают. Это если по простому. А юридически — это давно происходило и к восстановлению СБР отношения не имеет, — цитирует Нуждова «Р-Спорт».

«Любое негативное сообщение какую-то долю негатива в репутацию вносит. Я смотрю на это так. Если бы поступило сообщение о том, что решения по ранее рассмотренным случаям были отменены, потому что разобрались и отменили, это было бы позитивно. А то, что озвучено сейчас — негативно, но не более того.

Тем более по разбирательствам в отношении Печенкина и Чернышова у нас уже были предварительные данные, и вся эта история широко освещалась в СМИ.

Скажем так, это было ожидаемое решение, исходя из той риторики, которая была до этого, — заключил чиновник.

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