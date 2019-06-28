Экс-биатлонист сборной России рассказал, как «стал» участником допинг-схемы

Источник: Спорт-Экспресс

После долгого перерыва против россиян снова стали рассматриваться допинговые дела. Пока допинг-пробы, приехавшие из московской лаборатории, изучаются ВАДА, в дело вступил Международный союз биатлонистов. И сразу прогремел дисквалификацией двух россиян — Александра Печенкина и Александра Чернышова. Имена, быть может, не звездные, но дела прецедентные. Впервые после Сочи российский спортсмен был признан «участником организованной допинг-схемы». Даже в решениях МОК по Александру Легкову, Александру Зубкову фигурировали другие слова — просто «антидопинговые нарушения».

Печенкина и Чернышова обвинили вместе с куда более именитыми коллегами по российскому биатлону — Устюговым и Слепцовой. Рассмотрение их дел началось и велось одновременно, но решений по двум последним нет. Хотя судя по примеру двух Александров, вряд ли IBU, да еще и при новом руководителе шведе Олле Далине, примет положительное для России решение. А Устюгов, например, олимпийский чемпион в эстафете. Кто знает, какие результаты спортсмена решит отменить IBU? В случае с Печенкиным учитывался период 2012 — 2016 годов и таким образом он лишился звания двукратного чемпиона Универсиады 2013 года и чемпиона Европы 2015 года. Любопытно, что две награды достанутся нынешнему капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному, который логично положительно отреагировал на происходящее. И написал в своих соцсетях: Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили. Так что риск очередного пересмотра результатов Олимпиады-2014 и изменений в медальном зачете есть.

Александр Печенкин, на счету которого несколько стартов в Кубке мира в составе сборной России и места в топ-20, рассказал «СЭ», как проходило расследование. Хотя больше это похоже на судилище, чем полноценное изучение дела. В 27 лет он мог продолжать выступления, но четырехлетняя дисквалификация — удар под дых.

— Александр, в отношении вас вынесли серьезное решение — «участие в допинг-схеме». Расскажите, как это все происходило? Слушания были?

— Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру еще до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор — принять то, что происходит. Я не буду оспаривать решение. Смысла нет, да и откуда у меня деньги на адвоката в швейцарском суде?

— Там ведь и издержки надо будет заплатить за работу представителей противоположной стороны. Будете обращаться за помощью в СБР, Михаилу Прохорову, может быть?

— Сумму издержек еще не назвали, это произойдет через три недели. Но обращаться я ни к кому не буду, у всех и так проблем хватает. Посмотрим, что скажут.

— Правильно ли я понял, что вас просто обвинили, а вам надо было доказать, как говорится, что вы не верблюд?

— Да, так и было. Мне писали: «Вы виновны». Я отвечал: «Ничего не употреблял, ни в каких схемах не участвовал». И после этого всего они решили, как им нужнее. Итог один — Родченков сказал, бумажки какие-то показал, IBU поверил. Вот и все. Я вообще им предлагал — давайте вскроем пробу В 2012 года, я готов найти деньги на это, заплатить. Отказали и объявили мошенником. Хоть бы объяснили, в чем, что не устроило. Нет, все со слов Родченкова, какие-то списки…

— Что за проба?

— Это был отбор на международные старты юниоров, в январе. Самое интересное, что она была якобы положительна, но не афишировалось, в чем и какое вещество вообще в ней присутствовало.

— Какие теперь планы? Зарабатывать же как-то надо.