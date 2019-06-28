Экс-биатлонист сборной России рассказал, как «стал» участником допинг-схемы
Что может ждать Евгения Устюгова и Светлану Слепцову.
Что может ждать Евгения Устюгова и Светлану Слепцову.
После долгого перерыва против россиян снова стали рассматриваться допинговые дела. Пока
Печенкина и Чернышова обвинили вместе с куда более именитыми коллегами по российскому биатлону — Устюговым и Слепцовой. Рассмотрение их дел началось и велось одновременно, но решений по двум последним нет. Хотя судя по примеру двух Александров, вряд ли IBU, да еще и при новом руководителе шведе Олле Далине, примет положительное для России решение. А Устюгов, например, олимпийский чемпион в эстафете. Кто знает, какие результаты спортсмена решит отменить IBU? В случае с Печенкиным учитывался период 2012 — 2016 годов и таким образом он лишился звания двукратного чемпиона Универсиады 2013 года и чемпиона Европы 2015 года. Любопытно, что две награды достанутся нынешнему капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному, который логично положительно отреагировал на происходящее. И написал в своих соцсетях: Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили. Так что риск очередного пересмотра результатов Олимпиады-2014 и изменений в медальном зачете есть.
Александр Печенкин, на счету которого несколько стартов в Кубке мира в составе сборной России и места в топ-20, рассказал «СЭ», как проходило расследование. Хотя больше это похоже на судилище, чем полноценное изучение дела. В 27 лет он мог продолжать выступления, но четырехлетняя дисквалификация — удар под дых.
— Александр, в отношении вас вынесли серьезное решение — «участие в допинг-схеме». Расскажите, как это все происходило? Слушания были?
— Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру еще до оглашения
— Там ведь и издержки надо будет заплатить за работу представителей противоположной стороны. Будете обращаться за помощью в СБР, Михаилу Прохорову, может быть?
— Сумму издержек еще не назвали, это произойдет через три недели. Но обращаться я ни к кому не буду, у всех и так проблем хватает. Посмотрим, что скажут.
— Правильно ли я понял, что вас просто обвинили, а вам надо было доказать, как говорится, что вы не верблюд?
— Да, так и было. Мне писали: «Вы виновны». Я отвечал: «Ничего не употреблял, ни в каких схемах не участвовал». И после этого всего они решили, как им нужнее. Итог один — Родченков сказал, бумажки
— Что за проба?
— Это был отбор на международные старты юниоров, в январе. Самое интересное, что она была якобы положительна, но не афишировалось, в чем и какое вещество вообще в ней присутствовало.
— Какие теперь планы? Зарабатывать же
— Перед любым профессиональным спортсменом рано или поздно стоит проблема — «выйти в город», начать заниматься