Основанием для дисквалификации биатлониста Чернышова стала переписка Родченкова

О дисквалификации Чернышова и его бывшего партнера по юниорской сборной России Александра Печенкина Международный союз биатлонистов (IBU) объявил 25 июня. Биатлонистам, которые уже завершили спортивные карьеры, был предоставлен 21 день на то, чтобы подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако они решили не оспаривать решение.

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет, — сказал Чернышов. — Грубо говоря, мне сказали: «У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны», — сказал Чернышов.

«Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы “Б”. Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой», — добавил 26-летний собеседник агентства.

По информации ТАСС, речь идет о тренировочном сборе команды летом 2014 года. Чернышов считает себя невиновным, однако после консультации с юристами он понял, что шансы выиграть дело ничтожно малы, поскольку CAS сочтет показания Родченкова и данные из московской лаборатории достаточными для обвинительного вердикта даже без проверки его допинг-проб. Именно сведения Родченкова стали основанием для открытия в августе прошлого года допинговых дел. «Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним», — добавил Чернышов.