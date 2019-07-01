Фото итальянской биатлонистки в купальнике вернуло болельщикам интерес к спорту

«У тебя идеальная фигура и в бикини, и на трассе, и и на стрельбище. Уже жду новый биатлонный сезон», — написал один из юзеров. «С такой фигурой в следующем году она обгонит Мартена Фуркада», — отметил другой. «Эта красавица даже летом вызывает интерес с биатлону», — добавил еще один.