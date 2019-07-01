Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото итальянской биатлонистки в купальнике вернуло болельщикам интерес к спорту

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию в купальнике и вызвала ажиотаж среди пользователей социальной сетей.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«У тебя идеальная фигура и в бикини, и на трассе, и и на стрельбище. Уже жду новый биатлонный сезон», — написал один из юзеров. «С такой фигурой в следующем году она обгонит Мартена Фуркада», — отметил другой. «Эта красавица даже летом вызывает интерес с биатлону», — добавил еще один.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре прошлого года Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными. Итальянка рассказала, что российские фанаты зовут ее замуж, несмотря на то, что она уже состоит в браке.

Вирер в прошедшем сезоне впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус, став победительницей в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).

Новый Кубок мира стартует в декабре 2019 года.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывало КГБ
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
«Барселона» готова выкупить форварда у «Интера» за €112 млн
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь