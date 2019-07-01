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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Фуркад организовал соревнования имени себя

Французский биатлонист Мартен Фуркад организовал фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival. Информация появилась на сайте мероприятия.

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Источник: AP 2019

Француз осуществил задумку вместе с бывшим партнером по сборной Алексисом Бефом.

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Частью мероприятия станет биатлонная гонка, в которой примут участие 16 спортсменов из девяти стран, в том числе лидеры мирового биатлона Йоханнес Бе и Доротея Вирер, бронзовый призер Олимпийских игр Бенедикт Долль и сам Фуркад.

Биатлонист объяснил решение организовать фестиваль желанием поделиться опытом с болельщиками. Мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября во французском Анси.

В прошедшем сезоне Кубка мира Фуркад одержал всего три победы и занял 12-е место в общем зачете. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал Йоханнес Бе. До этого семь лет подряд его получал Фуркад.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

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