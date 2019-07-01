Фуркад организовал соревнования имени себя
Французский биатлонист Мартен Фуркад организовал фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival. Информация появилась на сайте мероприятия.
Французский биатлонист Мартен Фуркад организовал фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival. Информация появилась на сайте мероприятия.
Француз осуществил задумку вместе с бывшим партнером по сборной Алексисом Бефом.
Частью мероприятия станет биатлонная гонка, в которой примут участие 16 спортсменов из девяти стран, в том числе лидеры мирового биатлона Йоханнес Бе и Доротея Вирер, бронзовый призер Олимпийских игр Бенедикт Долль и сам Фуркад.
Биатлонист объяснил решение организовать фестиваль желанием поделиться опытом с болельщиками. Мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября во французском Анси.
В прошедшем сезоне Кубка мира Фуркад одержал всего три победы и занял 12-е место в общем зачете. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал Йоханнес Бе. До этого семь лет подряд его получал Фуркад.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.
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