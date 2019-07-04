СБР не может согласовать с IBU размер денежной компенсации

Источник: РИА "Новости"

«По этому пункту мы пока не пришли к согласию, сейчас ведём переговоры путем переписки. Окончательная сумма ещё не установлена, цифры плавают. Не хочу вдаваться в детали, но разногласия существуют, поэтому переговорный процесс продолжается.

Нет уверенности, что он будет завершён на ближайшей встрече. В любом случае, надо дождаться заседания рабочей группы, на котором эта тема будет обсуждаться. Одно дело переписка, другое — обсудить этот вопрос с глазу на глаз, — приводит слова Голикова ТАСС.

Напомним, что для восстановления прав СБР необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Второй пункт требует возмещения расходов, связанных с допинговыми расследованиями.