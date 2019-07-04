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4 июля, источник: ТАСС

Росгвардия не получала заявку от СБР на продление лицензии стрельбища в Сочи

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Срок действия разрешения Союза биатлонистов России на хранение и использование оружия на стрелковом объекте в Сочи истек в январе 2019 года, заявление на продление документа от организации в подразделения Росгвардии не поступало. Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Источник: Агентство «Москва»

В конце июня появилась информация, что августовский сбор команды российских биатлонистов в Сочи оказался под угрозой срыва, так как у объекта закончилось разрешение, которое необходимо согласовывать с Росгвардией.

«В январе 2014 года Союз биатлонистов России обратился в Росгвардию с заявлением о выдаче разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, поселок Красная Поляна, хребет Техако. По результатам рассмотрения поступившего заявления выдано разрешение на хранение и использование оружия на указанном стрелковом объекте сроком действия до 17 января 2019 года. До настоящего времени заявления от Союза биатлонистов России на продление разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте в подразделения Росгвардии не поступали», — сообщили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что в соответствии с федеральным законодательством на Федеральную службу войск национальной гвардии РФ возложены полномочия по осуществлению федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, выдачи соответствующих разрешительных документов. «В соответствии с требованиями законодательства, регулирующего оборот оружия, решение о выдаче разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения принимается в срок не более 14 дней со дня поступления соответствующего заявления в подразделения Росгвардии», — добавили в пресс-службе.

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