Росгвардия не получала заявку от СБР на продление лицензии стрельбища в Сочи

Источник: Агентство «Москва»

В конце июня появилась информация, что августовский сбор команды российских биатлонистов в Сочи оказался под угрозой срыва, так как у объекта закончилось разрешение, которое необходимо согласовывать с Росгвардией.

«В январе 2014 года Союз биатлонистов России обратился в Росгвардию с заявлением о выдаче разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, поселок Красная Поляна, хребет Техако. По результатам рассмотрения поступившего заявления выдано разрешение на хранение и использование оружия на указанном стрелковом объекте сроком действия до 17 января 2019 года. До настоящего времени заявления от Союза биатлонистов России на продление разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте в подразделения Росгвардии не поступали», — сообщили в ведомстве.

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