Биатлонист Антон Шипулин проиграл на горном марафоне 13-летней девочке

Милана Устинова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы Карпинска. В прошлом году она завоевала бронзовую медаль чемпионата России по лыжным гонкам. «Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов, но свои 42 км сегодня прошел», — сообщил Антон Шипулин на своей странице в Instagram.

Антон Шипулин — победитель сочинской Олимпиады 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. В конце 2018 года спортсмен объявил о завершении карьеры.



Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно недалеко от Карпинска (Свердловская область) в первую субботу июля. По данным организаторов, в нем участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном беге, победители сверхмарафона «Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест, Макалу, Лхозце, Жанну, чемпионы мира по ориентированию, лыжным гонкам и полиатлону.