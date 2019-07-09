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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Биатлонист Антон Шипулин проиграл на горном марафоне 13-летней девочке

Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону Антон Шипулин принял участие в горном марафоне «Конжак». Он занял 576 место из более 1,4 тыс. участников. Среди тех, кто обошел спортсмена, оказалась шестиклассница из Карпинска Милана Устинова, выступавшая в категории «2006−2007 годы рождения», пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

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Милана Устинова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы Карпинска. В прошлом году она завоевала бронзовую медаль чемпионата России по лыжным гонкам.

«Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов, но свои 42 км сегодня прошел», — сообщил Антон Шипулин на своей странице в Instagram.

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Антон Шипулин — победитель сочинской Олимпиады 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. В конце 2018 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно недалеко от Карпинска (Свердловская область) в первую субботу июля. По данным организаторов, в нем участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном беге, победители сверхмарафона «Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест, Макалу, Лхозце, Жанну, чемпионы мира по ориентированию, лыжным гонкам и полиатлону.

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