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10 июля, источник: Чемпионат.com

Белорусский биатлонист Чепелин завершил карьеру

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков заявил, что Владимир Чепелин решил завершить карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш состав стабилен. На третий сбор вызваны все спортсмены, что работали в Раубичах ещё в мае, а затем в июне в Цахкадзоре — Смольский, Елетнов, Бочарников, Воробей, Кривко, Лазовский и Лобастов. За одним исключением — Чепелин. Владимир принял то решение, которое принял: завершил карьеру», — цитирует Рыженкова «Sputnik Беларусь».

30-летний Чепелин является бронзовым призёром чемпионата Европы. В его активе также бронзовая медаль юниорского чемпионата мира и третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) в 2016 году.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 Чепелин занял 59-е место.

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