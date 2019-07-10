Белорусский биатлонист Чепелин завершил карьеру

«Наш состав стабилен. На третий сбор вызваны все спортсмены, что работали в Раубичах ещё в мае, а затем в июне в Цахкадзоре — Смольский, Елетнов, Бочарников, Воробей, Кривко, Лазовский и Лобастов. За одним исключением — Чепелин. Владимир принял то решение, которое принял: завершил карьеру», — цитирует Рыженкова «Sputnik Беларусь».