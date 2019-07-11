Биатлонный центр в Югре лишился лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города

Источник: РИА "Новости"

«Отказ сотрудников Росгвардии в продлении разрешения на хранение и использование оружия на стрельбище биатлонного центра в Ханты-Мансийске связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба — это неотъемлемая часть биатлона», — сказали в ведомстве.

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В департаменте пояснили, что с подобной проблемой столкнулись все биатлонные центры России, которые находятся в черте города. Кроме Ханты-Мансийска, это также спортивные объекты в Тюменской области, Ижевске, Красноярске. «Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ. Оно позволит не только обеспечить необходимую безопасность, но и продолжить эксплуатацию биатлонных центров», — пояснил собеседник.

Начальник окружного управления Росгвардии, полковник полиции Евгений Федоткин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что действия сотрудников Росгвардии направлены на соблюдение законодательства в области оборота оружия.

По данным региональных властей, биатлонный центр Ханты-Мансийска на протяжении 19 лет проводит соревнования на самом высоком уровне, он обладает всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов. Первый чемпионат мира по биатлону прошел здесь в 2003 году, еще один — в 2011 году. В этот же год в окружной столице состоялся чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Биатлонный центр Югры принимал также финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам.

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