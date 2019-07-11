Новый пул допинг-тестирования IBU включает 49 российских биатлонистов
ТАСС, 11 июля. Новый пул
ТАСС, 11 июля. Новый пул
Всего в пул входят 158 спортсменов (81 мужчина и 77 женщин). Россия в этом списке представлена 23 мужчинами и 26 женщинами.
В международный пул
Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.
Спортсмены, включенные в международный пул
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