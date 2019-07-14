Русская биатлонистка Якушова намерена выступать за сборную другой страны
Российская биатлонистка Ольга Якушова планирует сменить спортивное гражданство и продолжить карьеру в составе сборной другой страны.
Российская биатлонистка Ольга Якушова планирует сменить спортивное гражданство и продолжить карьеру в составе сборной другой страны.
В январе 2018 года 28-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. После этого она раскритиковала работу Виталия Норицына, который в настоящее время занимает пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.
«Работа накануне возвращения идет отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края, так что домашние стены мне в помощь. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны. Точно еще вопрос не решен, поэтому пока говорить не хочу», — цитирует Якушову «Спорт-Экспресс».
За свою карьеру Якушова выигрывала золотую медаль чемпионата Европы в смешанной эстафете, а также четырежды побеждала на юниорских чемпионатах мира и является чемпионкой России 2011 года в суперпасьюте.