Русская биатлонистка Якушова намерена выступать за сборную другой страны

Источник: Sport24

В январе 2018 года 28-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. После этого она раскритиковала работу Виталия Норицына, который в настоящее время занимает пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Работа накануне возвращения идет отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края, так что домашние стены мне в помощь. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны. Точно еще вопрос не решен, поэтому пока говорить не хочу», — цитирует Якушову «Спорт-Экспресс».