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14 июля, источник: Sport24

Русская биатлонистка Якушова намерена выступать за сборную другой страны

Российская биатлонистка Ольга Якушова планирует сменить спортивное гражданство и продолжить карьеру в составе сборной другой страны.

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Источник: Sport24

В январе 2018 года 28-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. После этого она раскритиковала работу Виталия Норицына, который в настоящее время занимает пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

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«Работа накануне возвращения идет отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края, так что домашние стены мне в помощь. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны. Точно еще вопрос не решен, поэтому пока говорить не хочу», — цитирует Якушову «Спорт-Экспресс».

За свою карьеру Якушова выигрывала золотую медаль чемпионата Европы в смешанной эстафете, а также четырежды побеждала на юниорских чемпионатах мира и является чемпионкой России 2011 года в суперпасьюте.

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